Шарлотка, которая родилась на королевской кухне

Шарлотка с яблоками — это не просто десерт, а почти всемирный символ домашнего уюта. Она появляется на кухне без лишней суеты, когда в воздухе витает аромат корицы и запечённых яблок, а время будто замедляется. Но знаете ли вы, почему этот пирог зовут именно "шарлоткой"?
Есть две легенды: британская — про королеву Шарлотту, обожавшую яблоки, и американская — про город Шарлот в Северной Каролине. Кто прав, неизвестно. Зато точно ясно одно: этот пирог покорил мир и по праву считается классикой.
Яйца — 3 шт.
Мелкий сахар — 180-200 г
Яблоки — 1 кг
Лимонная цедра — 1 ст. л.
Лимонный сок — 3 ст. л.
Мука — 160 г
Корица молотая — 1/4 ч. л.
Сливочное масло (для формы)
Панировочные сухари (для формы)
1. Подготовка формы
Смажьте форму (22 см) маслом, присыпьте сухарями и поставьте в холодильник.
2. Яблоки
Очистите, удалите сердцевины, нарежьте кубиками. Сбрызните лимонным соком и добавьте цедру.
3. Яйца + сахар
Взбейте до светлой пены, постепенно всыпьте сахар.
4. Тесто
Просейте муку в яичную смесь, добавьте корицу и аккуратно перемешайте.
5. Выпечка
Выложите яблоки в форму, залейте тестом. Выпекайте при 180 °C около 45 минут. Остудите и подавайте.
Шарлотка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога.
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