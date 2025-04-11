Шарлотка, которая родилась на королевской кухне

1:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Шарлотка с яблоками — это не просто десерт, а почти всемирный символ домашнего уюта. Она появляется на кухне без лишней суеты, когда в воздухе витает аромат корицы и запечённых яблок, а время будто замедляется. Но знаете ли вы, почему этот пирог зовут именно "шарлоткой"?

Фото: Adobe Stock by O.B., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шарлотка

Есть две легенды: британская — про королеву Шарлотту, обожавшую яблоки, и американская — про город Шарлот в Северной Каролине. Кто прав, неизвестно. Зато точно ясно одно: этот пирог покорил мир и по праву считается классикой.

Ингредиенты (на 8 порций):

Яйца — 3 шт.

Мелкий сахар — 180-200 г

Яблоки — 1 кг

Лимонная цедра — 1 ст. л.

Лимонный сок — 3 ст. л.

Мука — 160 г

Корица молотая — 1/4 ч. л.

Сливочное масло (для формы)

Панировочные сухари (для формы)

Как готовить:

1. Подготовка формы

Смажьте форму (22 см) маслом, присыпьте сухарями и поставьте в холодильник.

2. Яблоки

Очистите, удалите сердцевины, нарежьте кубиками. Сбрызните лимонным соком и добавьте цедру.

3. Яйца + сахар

Взбейте до светлой пены, постепенно всыпьте сахар.

4. Тесто

Просейте муку в яичную смесь, добавьте корицу и аккуратно перемешайте.

5. Выпечка

Выложите яблоки в форму, залейте тестом. Выпекайте при 180 °C около 45 минут. Остудите и подавайте.

Уточнения

Шарлотка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога.

