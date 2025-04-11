Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не зерном единым: зачем ветеринары советуют кормить питомцев лососем и уткой — данные аналитиков
Громкое высказывание Кустурицы про Россию: режиссер жёстко высказался о культуре
Выяснилось, почему некоторые звуки буквально сводят с ума
Проснулся американцем: как обычный наркоз стер родной язык
Гонка за Юнаковку: ВСУ в спешке строят рубеж на фоне наступления
Один раз отрежь — и забудь о фене: новая прическа врывается в салоны
Вкус, который не повторить: чем на самом деле приправляют чипсы
Как не сжечь рассаду: безопасная концентрация марганцовки
Что держали в секрете о праздничных столах бабушки в СССР

Шарлотка, которая родилась на королевской кухне

1:41
Еда

Шарлотка с яблоками — это не просто десерт, а почти всемирный символ домашнего уюта. Она появляется на кухне без лишней суеты, когда в воздухе витает аромат корицы и запечённых яблок, а время будто замедляется. Но знаете ли вы, почему этот пирог зовут именно "шарлоткой"?

Шарлотка
Фото: Adobe Stock by O.B., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шарлотка

Есть две легенды: британская — про королеву Шарлотту, обожавшую яблоки, и американская — про город Шарлот в Северной Каролине. Кто прав, неизвестно. Зато точно ясно одно: этот пирог покорил мир и по праву считается классикой.

Ингредиенты (на 8 порций):

  • Яйца — 3 шт.

  • Мелкий сахар — 180-200 г

  • Яблоки — 1 кг

  • Лимонная цедра — 1 ст. л.

  • Лимонный сок — 3 ст. л.

  • Мука — 160 г

  • Корица молотая — 1/4 ч. л.

  • Сливочное масло (для формы)

  • Панировочные сухари (для формы)

Как готовить:

1. Подготовка формы
Смажьте форму (22 см) маслом, присыпьте сухарями и поставьте в холодильник.

2. Яблоки
Очистите, удалите сердцевины, нарежьте кубиками. Сбрызните лимонным соком и добавьте цедру.

3. Яйца + сахар
Взбейте до светлой пены, постепенно всыпьте сахар.

4. Тесто
Просейте муку в яичную смесь, добавьте корицу и аккуратно перемешайте.

5. Выпечка
Выложите яблоки в форму, залейте тестом. Выпекайте при 180 °C около 45 минут. Остудите и подавайте.

Уточнения

Шарлотка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Увлажнение в 10 раз сильнее: простой вечерний ритуал, который делает кожу идеальной
Красота и стиль
Увлажнение в 10 раз сильнее: простой вечерний ритуал, который делает кожу идеальной Аудио 
Оставьте кусок мыла в шкафу на ночь — и удивитесь, что произойдёт утром
Недвижимость
Оставьте кусок мыла в шкафу на ночь — и удивитесь, что произойдёт утром Аудио 
Удобрения, которые спасают чеснок от слабого роста весной
Садоводство, цветоводство
Удобрения, которые спасают чеснок от слабого роста весной Аудио 
Популярное
Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора

Водители, сверлящие катализатор ради «ускорения», рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.

Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора
Не спешите сжигать ветки: на участке они могут сослужить отличную службу
Не спешите сжигать ветки: на участке они могут сослужить отличную службу
Китай прорыл тоннель длиной в вечность: путь сквозь горы теперь не выдумка
Снова скидки: водителям хотят вернуть 50% за скорость — но не на дороге
Какое ядерное оружие есть у России и как оно работает? Дмитрий Плотников Капитуляция Украины будет проведена по сценарию денацификации Германии в 1945 году Любовь Степушова Россия идёт к победе в СВО долгой дорогой Виктор Пахомов
Вселенная поспешила: следы жизни нашли там, где не должно быть даже света
Увлажнение в 10 раз сильнее: простой вечерний ритуал, который делает кожу идеальной
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление
Последние материалы
Гормоны не под контролем: эти 6 шагов всё меняют
Шина кажется целой, но внутри — бомба: как вовремя распознать опасность на дороге
Вы думали, это любовь? А это был расчёт: как кошка выторговывает еду и внимание
Бабушкин секрет: чем обрабатывали розы до появления химии
Горная деревня с каштановым сердцем: как Кастаница стала символом греческих традиций
Масштабное строительство в Херсоне: сколько домов появится в 2025 году
Вот почему виртуальная реальность может быть опасно правдоподобной
Заработать миллиард на кантри? Легко: кто стал самой богатой звездой в списке Forbes
Из "Купе номер 6" в Голливуд: Юра Борисов подписал контракт мечты
Пять лет на линии огня: зачем Британия заходит в самое пекло Украины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.