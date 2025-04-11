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ТОП-5 рыбных блюд от бабушек СССР

2:36
Еда

В советские времена рыба была не просто полезной — она была обязательной.

Сельдь под шубой
Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сельдь под шубой

Рыбный день по четвергам, консервы в масле, сельдь под шубой и котлеты из минтая — всё это родом из кухни наших бабушек, где из самой простой рыбы делали шедевры. Главное — доступно, сытно и по-домашнему.

Вот ТОП-5 культовых рыбных блюд, которые часто готовили бабушки в СССР.

1. Рыбные котлеты из минтая или хека

Фишка: фарш из дешёвой белой рыбы, много лука, иногда манка или булка.

Как готовили: обжаривали до хрустящей корочки, часто подавали с пюре или гречкой.

Ностальгия: аромат жарки до сих пор витает в памяти. А на сковородке всегда была парочка котлет "на пробу".

2. Сельдь под шубой

Состав: солёная сельдь, варёная свёкла, картошка, морковь, яйца и майонез.

Особенность: выкладывалась слоями и обязательно должна была настояться.

Ритуал: без неё ни один праздник не начинался. И обязательно — в глубоком блюде с волнами майонеза сверху.

3. Рыба тушёная с морковкой и луком

Чаще всего: минтай, хек, треска.

Как готовили: обжаривали кусочки рыбы, затем тушили в соусе с морковкой, луком и томатом.

Подача: с картофельным пюре или макаронами. Атмосфера: запах томлёной рыбы был сигналом — бабушка дома, а обед почти готов.

4. Консервы "Сайра с рисом" по-домашнему

Состав: сайра (или килька), отварной рис, обжаренные лук и морковь, немного томата.

Зачем это ели: дёшево, сердито, но удивительно вкусно.

Формат: всё перемешивалось в кастрюле и подавалось как второе блюдо. Иногда — в пайке на работу.

5. Заливная рыба (карп, щука)

Праздничный вариант: варёная рыба с желе из бульона, морковкой и зеленью.

Особенность: готовилась на особые случаи, особенно к Новому году.

Фишка: красиво оформлялась — нарезка морковки в форме цветков, горошек, укроп. И обязательно в советской стеклянной форме.

Бабушкины рыбные блюда — это не только вкус, но и забота. Даже из самой простой и недорогой рыбы они умели готовить по-настоящему душевные блюда, которые кормят не только желудок, но и память. Сегодня такие рецепты — это часть культурного кода, который хочется сохранить.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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