В советские времена рыба была не просто полезной — она была обязательной.
Рыбный день по четвергам, консервы в масле, сельдь под шубой и котлеты из минтая — всё это родом из кухни наших бабушек, где из самой простой рыбы делали шедевры. Главное — доступно, сытно и по-домашнему.
Вот ТОП-5 культовых рыбных блюд, которые часто готовили бабушки в СССР.
1. Рыбные котлеты из минтая или хека
Фишка: фарш из дешёвой белой рыбы, много лука, иногда манка или булка.
Как готовили: обжаривали до хрустящей корочки, часто подавали с пюре или гречкой.
Ностальгия: аромат жарки до сих пор витает в памяти. А на сковородке всегда была парочка котлет "на пробу".
2. Сельдь под шубой
Состав: солёная сельдь, варёная свёкла, картошка, морковь, яйца и майонез.
Особенность: выкладывалась слоями и обязательно должна была настояться.
Ритуал: без неё ни один праздник не начинался. И обязательно — в глубоком блюде с волнами майонеза сверху.
3. Рыба тушёная с морковкой и луком
Чаще всего: минтай, хек, треска.
Как готовили: обжаривали кусочки рыбы, затем тушили в соусе с морковкой, луком и томатом.
Подача: с картофельным пюре или макаронами. Атмосфера: запах томлёной рыбы был сигналом — бабушка дома, а обед почти готов.
4. Консервы "Сайра с рисом" по-домашнему
Состав: сайра (или килька), отварной рис, обжаренные лук и морковь, немного томата.
Зачем это ели: дёшево, сердито, но удивительно вкусно.
Формат: всё перемешивалось в кастрюле и подавалось как второе блюдо. Иногда — в пайке на работу.
5. Заливная рыба (карп, щука)
Праздничный вариант: варёная рыба с желе из бульона, морковкой и зеленью.
Особенность: готовилась на особые случаи, особенно к Новому году.
Фишка: красиво оформлялась — нарезка морковки в форме цветков, горошек, укроп. И обязательно в советской стеклянной форме.
Бабушкины рыбные блюда — это не только вкус, но и забота. Даже из самой простой и недорогой рыбы они умели готовить по-настоящему душевные блюда, которые кормят не только желудок, но и память. Сегодня такие рецепты — это часть культурного кода, который хочется сохранить.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Водители, сверлящие катализатор ради «ускорения», рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.