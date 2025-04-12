Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Из актёров в солдаты: Глеб Калюжный отправится в армию после съёмок в ДНР
Маленькие захватчики сжигают континент: Австралия не справляется с этим кошмаром
Пигмент решает всё: революция в производстве топлива
Неожиданный дефицит лимонов: как погодные сюрпризы меняют рынок
ТОП-5 самых знаменитых моторов СССР
Хотите, чтобы герань стала звездой? Этот трюк с яблоками покорит вас
Как 10 минут прогулки после еды могут изменить вашу жизнь — и ваш организм
Близкие исполнили странную просьбу Паши Техника: что положили ему в гроб на похоронах
Классика получит новую жизнь: Netflix обещает современную адаптацию Гордости и предубеждения

Уют в тарелке: самый вкусный суп из курицы и вермишели

2:00
Еда

Вы тоже вспоминаете, как в детстве тянуло на кухню от одного только аромата куриного супа? Этот суп будто соткан из воспоминаний: горячий, ароматный, насыщенный — и всегда немного вкуснее, чем просто "первое". Приготовить его проще простого, а результат стабильно радует.

суп
Фото: Own work by Ji-Elle, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
суп

И главное — ничего лишнего. Только нужные продукты, немного времени и капля заботы.

Ингредиенты (на 4 порции):

  • Куриная грудка с кожей на кости — 1 шт.

  • Картофель — 3 средних клубня

  • Мелкая вермишель — 100 г

  • Репчатый лук — 2 шт.

  • Чеснок — 4 зубчика

  • Зелёный лук (перья) — 4-5 шт.

  • Растительное масло — 1 ст. л.

  • Соль и свежемолотый чёрный перец — по вкусу

Как приготовить:

1. Варим бульон
В кастрюлю налейте 2,5-3 литра воды, доведите до кипения и опустите куриную грудку. Убавьте огонь, снимите пену. Варите 30-40 минут. За 15 минут до готовности добавьте соль, 2-3 раздавленных зубчика чеснока и зелёные стебли лука — прямо целиком.

2. Готовим овощи
Очистите картошку и нарежьте её небольшими кубиками. Остальной чеснок и лук мелко порубите. Обжарьте их на растительном масле до золотистого цвета.

3. Собираем суп
Курицу выньте из бульона, остудите и нарежьте кусочками. В бульон добавьте картошку. Когда закипит — положите овощную зажарку и варите 10-15 минут до мягкости картошки. Верните в суп кусочки курицы.

4. Финал
Добавьте в суп вермишель, варите ещё 3-4 минуты. Попробуйте на соль и перец. В самом конце добавьте мелко нарезанный зелёный лук. Разлейте по тарелкам — и подавайте горячим.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Есть в каждой машине, но никто не помнит, как она называется: деталь, которую не замечают
Авто
Есть в каждой машине, но никто не помнит, как она называется: деталь, которую не замечают Аудио 
Ваш внутренний зверь: люди, рождённые в эти дни, обладают особым даром
Домашние животные
Ваш внутренний зверь: люди, рождённые в эти дни, обладают особым даром Аудио 
Камни, дренаж и ложь: ловушка, в которую попались миллионы цветоводов
Садоводство, цветоводство
Камни, дренаж и ложь: ловушка, в которую попались миллионы цветоводов Аудио 
Популярное
Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода

Необыкновенная роза, которая растёт группами, пахнет изысканно и превращает ваш сад в картину из сказки.

Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода
Айсберг ушёл — и открыл портал: подо льдом веками жила своя цивилизация
Айсберг ушёл — и открыл портал: подо льдом веками жила своя цивилизация
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление
Вот где спрятана вода на Марсе — её миллиарды тонн
Самолёт Ту-2000: советский проект воздушно-космического бомбардировщика Дмитрий Плотников Она полюбила соперницу и спасла семью: вот как учение Дынова о числе 3 изменило её жизнь Игорь Буккер Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией Любовь Степушова
Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов
Камни, дренаж и ложь: ловушка, в которую попались миллионы цветоводов
Есть в каждой машине, но никто не помнит, как она называется: деталь, которую не замечают
Есть в каждой машине, но никто не помнит, как она называется: деталь, которую не замечают
Последние материалы
ТОП-5 самых знаменитых моторов СССР
Хотите, чтобы герань стала звездой? Этот трюк с яблоками покорит вас
Уют в тарелке: самый вкусный суп из курицы и вермишели
Как 10 минут прогулки после еды могут изменить вашу жизнь — и ваш организм
Близкие исполнили странную просьбу Паши Техника: что положили ему в гроб на похоронах
Классика получит новую жизнь: Netflix обещает современную адаптацию Гордости и предубеждения
Не трите! Один жест, который обрекает ваши волосы на вечную тонкость
ТОП-5 самых вкусных пирожков из кулинарии СССР
Эти вещи спасают питомца от стресса и скуки, пока вы на работе
Секреты отдыха на юге Пелопоннеса: 5 уютных деревень, которые станут вашим раем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.