Уют в тарелке: самый вкусный суп из курицы и вермишели

Вы тоже вспоминаете, как в детстве тянуло на кухню от одного только аромата куриного супа? Этот суп будто соткан из воспоминаний: горячий, ароматный, насыщенный — и всегда немного вкуснее, чем просто "первое". Приготовить его проще простого, а результат стабильно радует.
И главное — ничего лишнего. Только нужные продукты, немного времени и капля заботы.
Куриная грудка с кожей на кости — 1 шт.
Картофель — 3 средних клубня
Мелкая вермишель — 100 г
Репчатый лук — 2 шт.
Чеснок — 4 зубчика
Зелёный лук (перья) — 4-5 шт.
Растительное масло — 1 ст. л.
Соль и свежемолотый чёрный перец — по вкусу
1. Варим бульон
В кастрюлю налейте 2,5-3 литра воды, доведите до кипения и опустите куриную грудку. Убавьте огонь, снимите пену. Варите 30-40 минут. За 15 минут до готовности добавьте соль, 2-3 раздавленных зубчика чеснока и зелёные стебли лука — прямо целиком.
2. Готовим овощи
Очистите картошку и нарежьте её небольшими кубиками. Остальной чеснок и лук мелко порубите. Обжарьте их на растительном масле до золотистого цвета.
3. Собираем суп
Курицу выньте из бульона, остудите и нарежьте кусочками. В бульон добавьте картошку. Когда закипит — положите овощную зажарку и варите 10-15 минут до мягкости картошки. Верните в суп кусочки курицы.
4. Финал
Добавьте в суп вермишель, варите ещё 3-4 минуты. Попробуйте на соль и перец. В самом конце добавьте мелко нарезанный зелёный лук. Разлейте по тарелкам — и подавайте горячим.
Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.
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