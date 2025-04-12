Уют в тарелке: самый вкусный суп из курицы и вермишели

2:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Вы тоже вспоминаете, как в детстве тянуло на кухню от одного только аромата куриного супа? Этот суп будто соткан из воспоминаний: горячий, ароматный, насыщенный — и всегда немного вкуснее, чем просто "первое". Приготовить его проще простого, а результат стабильно радует.

Фото: Own work by Ji-Elle, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ суп

И главное — ничего лишнего. Только нужные продукты, немного времени и капля заботы.

Ингредиенты (на 4 порции):

Куриная грудка с кожей на кости — 1 шт.

Картофель — 3 средних клубня

Мелкая вермишель — 100 г

Репчатый лук — 2 шт.

Чеснок — 4 зубчика

Зелёный лук (перья) — 4-5 шт.

Растительное масло — 1 ст. л.

Соль и свежемолотый чёрный перец — по вкусу

Как приготовить:

1. Варим бульон

В кастрюлю налейте 2,5-3 литра воды, доведите до кипения и опустите куриную грудку. Убавьте огонь, снимите пену. Варите 30-40 минут. За 15 минут до готовности добавьте соль, 2-3 раздавленных зубчика чеснока и зелёные стебли лука — прямо целиком.

2. Готовим овощи

Очистите картошку и нарежьте её небольшими кубиками. Остальной чеснок и лук мелко порубите. Обжарьте их на растительном масле до золотистого цвета.

3. Собираем суп

Курицу выньте из бульона, остудите и нарежьте кусочками. В бульон добавьте картошку. Когда закипит — положите овощную зажарку и варите 10-15 минут до мягкости картошки. Верните в суп кусочки курицы.

4. Финал

Добавьте в суп вермишель, варите ещё 3-4 минуты. Попробуйте на соль и перец. В самом конце добавьте мелко нарезанный зелёный лук. Разлейте по тарелкам — и подавайте горячим.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

