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Попробуйте вместо обычного латте: сливочный напиток с бананом

1:45
Еда

Кофе с бананом? Да, и это вкуснее, чем вы думаете. Банановый раф стал настоящим любимцем у тех, кто любит сладкий, но насыщенный вкус без лишней возни. Он сытный, согревающий и готовится всего за 10 минут. Идеальный вариант для тех, кто просыпается с трудом и не хочет заморачиваться с завтраком.

Банановый латте
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Банановый латте

Банан придаёт напитку мягкость и кремовую текстуру, сливки — насыщенность, а кардамон добавляет нотку утренней пряности. В итоге — будто десерт и кофе в одном стакане.

Как приготовить

1. Банановая база
Полбанана нарежьте, добавьте ложку тростникового сахара и измельчите всё в пюре блендером. Если банан сладкий, сахара можно меньше или вовсе не добавлять.

2. Кофе
Сварите двойной эспрессо — 60 мл. Подойдёт любой способ: кофемашина, джезва или даже мока.

3. Пряные сливки
Из кардамона достаньте семена и растолките их. Сливки (120 мл) прогрейте с кардамоном до почти кипения — можно в сотейнике, можно в микроволновке.

4. Финальный штрих
Влейте горячий кофе в банановое пюре (если варили в джезве — лучше процедить). Взбейте смесь миксером, затем добавьте горячие сливки и снова взбейте до пены. Перелейте в большой стакан. Всё, можно наслаждаться!

Если хотите упростить рецепт — используйте банановое растительное молоко, но учтите: настоящего банана там, скорее всего, нет. Лучше взять спелый фрукт — и вкус, и аромат будут ярче.

Уточнения

Раф-кофе (сокр. «Раф») — кофейный напиток, готовится путём добавления нагретых паром сливок с небольшим количеством пены (0,5 см) в одиночную порцию эспрессо.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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