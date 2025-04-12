Попробуйте вместо обычного латте: сливочный напиток с бананом

Кофе с бананом? Да, и это вкуснее, чем вы думаете. Банановый раф стал настоящим любимцем у тех, кто любит сладкий, но насыщенный вкус без лишней возни. Он сытный, согревающий и готовится всего за 10 минут. Идеальный вариант для тех, кто просыпается с трудом и не хочет заморачиваться с завтраком.
Банан придаёт напитку мягкость и кремовую текстуру, сливки — насыщенность, а кардамон добавляет нотку утренней пряности. В итоге — будто десерт и кофе в одном стакане.
1. Банановая база
Полбанана нарежьте, добавьте ложку тростникового сахара и измельчите всё в пюре блендером. Если банан сладкий, сахара можно меньше или вовсе не добавлять.
2. Кофе
Сварите двойной эспрессо — 60 мл. Подойдёт любой способ: кофемашина, джезва или даже мока.
3. Пряные сливки
Из кардамона достаньте семена и растолките их. Сливки (120 мл) прогрейте с кардамоном до почти кипения — можно в сотейнике, можно в микроволновке.
4. Финальный штрих
Влейте горячий кофе в банановое пюре (если варили в джезве — лучше процедить). Взбейте смесь миксером, затем добавьте горячие сливки и снова взбейте до пены. Перелейте в большой стакан. Всё, можно наслаждаться!
Если хотите упростить рецепт — используйте банановое растительное молоко, но учтите: настоящего банана там, скорее всего, нет. Лучше взять спелый фрукт — и вкус, и аромат будут ярче.
Раф-кофе (сокр. «Раф») — кофейный напиток, готовится путём добавления нагретых паром сливок с небольшим количеством пены (0,5 см) в одиночную порцию эспрессо.
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