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Пока мама в отъезде: как папы СССР жарили картошку

1:48
Еда

Когда мама уезжала, а на кухне оставался папа, начиналась настоящая гастрономическая импровизация.

Жареная картошка
Фото: commons.wikimedia.org by Biswarup Ganguly, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Жареная картошка

Он не следовал рецептам, не боялся экспериментов и всегда жарил картошку "по-своему". Это было не просто блюдо — это был ритуал, почти шоу. Дым, запах поджаренной корочки, металлическая сковородка и шипящий жир…

Пошаговая папина картошка по-советски

Подготовка — как на спецоперацию

  • Картошка чистится быстро, шкурка летит в умывальник
  • Нарезка — чаще всего крупная и небрежная: "Зато сытнее!"
  • Иногда добавлялся лук, но не всегда: "Лук — это на любителя".

Секретный жир

  • Лучшие повара жарили на свином сале или сливочном масле, если повезло
  • Иногда — на постном масле, но наливалось "чтобы картошка плавала!"
  • Если было сало — сначала вытапливались шкварки. Их нельзя было выбрасывать — это был деликатес!

Процесс жарки — контроль над хаосом

  • Картошку кидали в сковородку с дымом и треском
  • Перемешивание — редкое, чтобы появилась корочка
  • Часто забывалась, пригорала, но это и было то самое — папина золотая корка.

Импровизация уровня "шеф"

Мог добавить:

  • колбасу
  • яйца (в конце — прямо сверху)
  • грибы (чаще из банки)
  • тушёнку (если праздник).

Всё смешивалось до состояния "наелся на сутки"

Подача — как у шефа без понтов

  • На эмалированной тарелке или прямо из сковороды
  • Хлеб — обязательно
  • Солёный огурец, аджика, кетчуп — кто что нашёл в холодильнике.

Папина картошка — это не просто еда. Это вкус свободы, запах дома и немного дыма. Она всегда была чуть пересолена, чуть пережарена, но от этого — любимая. Потому что жарил с душой.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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