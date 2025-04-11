Забудьте про вялые листья: секрет хранения салата, который работает

1:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Один из самых обидных моментов на кухне — это открыть холодильник и увидеть, как ваш хрустящий салат превратился в мокрую, вялую массу. Но, оказывается, всё можно исправить — и даже сделать так, чтобы зелень оставалась свежей не 3 дня, а до 6 недель. Да-да, шесть!

Фото: commons.wikimedia.org by 4028mdk09, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Зелёный салат

И для этого не нужно ничего сверхъестественного. Только немного внимания и правильный способ хранения.

Ошибка №1: мыть и хранить сразу

Многие моют листья сразу после покупки и кладут их в контейнер. Но влага на поверхности и недостаток воздуха — идеальные условия для гнили и плесени. Поэтому сначала — правильная подготовка.

Шаг 1: промойте и просушите

Разберите салат на листья.

Тщательно промойте каждый лист.

Важно: просушите до полного отсутствия капель! Лучше всего использовать салатную центрифугу или просто разложить листья на бумажных полотенцах и дать им полностью высохнуть.

Шаг 2: подготовьте контейнер

Вам нужен:

Герметичный пластиковый или стеклянный контейнер.

Несколько бумажных полотенец.

На дно контейнера положите слой бумаги, сверху — слой сухих листьев. Повторяйте, пока не заполните ёмкость. Последний слой — снова бумажное полотенце.

Шаг 3: хранение

Храните контейнер в холодильнике, желательно в зоне для овощей. Бумага будет впитывать излишнюю влагу, а герметичная упаковка не даст салату "завянуть". Проверяйте салат раз в неделю: если полотенце влажное — замените.

"Этот метод работает. Салат у меня теперь лежит неделями, и он как будто только с грядки", — делятся хозяйки в соцсетях.

Уточнения

Лату́к посевной или Салат латук (лат. Lactúca satíva) — вид однолетних травянистых растений рода Латук семейства Астровые (Asteraceae).

