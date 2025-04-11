Забудьте про вялые листья: секрет хранения салата, который работает

Один из самых обидных моментов на кухне — это открыть холодильник и увидеть, как ваш хрустящий салат превратился в мокрую, вялую массу. Но, оказывается, всё можно исправить — и даже сделать так, чтобы зелень оставалась свежей не 3 дня, а до 6 недель. Да-да, шесть!
И для этого не нужно ничего сверхъестественного. Только немного внимания и правильный способ хранения.
Многие моют листья сразу после покупки и кладут их в контейнер. Но влага на поверхности и недостаток воздуха — идеальные условия для гнили и плесени. Поэтому сначала — правильная подготовка.
Разберите салат на листья.
Тщательно промойте каждый лист.
Важно: просушите до полного отсутствия капель! Лучше всего использовать салатную центрифугу или просто разложить листья на бумажных полотенцах и дать им полностью высохнуть.
Вам нужен:
Герметичный пластиковый или стеклянный контейнер.
Несколько бумажных полотенец.
На дно контейнера положите слой бумаги, сверху — слой сухих листьев. Повторяйте, пока не заполните ёмкость. Последний слой — снова бумажное полотенце.
Храните контейнер в холодильнике, желательно в зоне для овощей. Бумага будет впитывать излишнюю влагу, а герметичная упаковка не даст салату "завянуть". Проверяйте салат раз в неделю: если полотенце влажное — замените.
"Этот метод работает. Салат у меня теперь лежит неделями, и он как будто только с грядки", — делятся хозяйки в соцсетях.
Лату́к посевной или Салат латук (лат. Lactúca satíva) — вид однолетних травянистых растений рода Латук семейства Астровые (Asteraceae).
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