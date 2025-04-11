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Меняем утренний кофе на имбирный шот: крошечная доза, которая кардинально меняет самочувствие

2:05
Еда

Если вы просыпаетесь с трудом, страдаете от вялости и хотите как-то "перезагрузить" организм, возможно, пора попробовать имбирный шот. Это не волшебная пилюля, но маленький глоток, который делает большое дело. В этой насыщенной пряной смеси — настоящий коктейль пользы: от иммунитета до пищеварения. Вот 5 причин, почему всё больше людей начинают утро не с кофе, а с имбирного удара.

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Фото: commons.wikimedia.org by Emanuel Jöbstl und Martin Thoma, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
напиток

1. Иммунитет — на максимум

Имбирь богат антиоксидантами и соединениями вроде гингерола, которые помогают организму бороться с воспалением и вирусами. Особенно актуально в сезон простуд. Один небольшой шот утром может стать ежедневным "щитом" для вашего иммунитета.

2. Ускоряет метаболизм

Говорят, что после имбирного шота становится жарко — и это не шутка. Имбирь способен усиливать термогенез, то есть повышать теплообразование и немного ускорять обмен веществ. Это не заменит спортзал, но в комплексе может работать на вашу фигуру.

3. Поддержка пищеварения

Имбирь — природный помощник для желудка. Он облегчает переваривание пищи, снимает спазмы и даже может помочь при тошноте. Такой шот особенно хорош перед тяжёлым завтраком или после плотного ужина накануне.

4. Настоящий энергетик без кофеина

Вместо того чтобы налегать на эспрессо, попробуйте имбирный шот. Он тоже бодрит, но без скачков давления или тревожности. Некоторые отмечают, что энергия после него более ровная и длительная.

5. Противовоспалительный эффект

Гингерол, активное вещество имбиря, снижает уровень воспаления в организме. Это важно не только при болезнях, но и в повседневной профилактике — особенно для тех, кто регулярно тренируется или ведёт активный образ жизни.

Имбирный шот — это как удар по утренней хандре. Острый, бодрый и такой простой.

Уточнения

Имби́рь апте́чный или Имбирь лека́рственный, или Имбирь настоя́щий, или Имбирь обыкнове́нный (лат. Zīngiber officināle) — многолетнее травянистое растение; типовой вид рода Имбирь семейства Имбирные (Zingiberaceae).

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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