Жена как арт-объект: что Канье Уэст думает о Бьянке Цензори

Музыкант, дизайнер и главный провокатор мира шоу-бизнеса Канье Уэст опубликовал новую серию откровенных (и, как всегда, неоднозначных) постов в своих социальных сетях… На этот раз досталось Тейлор Свифт, Ким Кардашьян и Бьянке Цензори. Уэст продолжает демонстрировать личный, эмоциональный и почти манифестный стиль общения с публикой — и, как всегда, делает это громко.
Один из самых обсуждаемых постов касался внешнего вида его жены, Бьянки. Канье написал буквально следующее:
"Ненавижу одежду на женщинах. Особенно на Бьянке. Когда она носит слишком много — это выглядит оскорбительно".
И добавил, что видит в ней "живое произведение искусства", которое не должно быть "упаковано". Эти слова вызвали волну обсуждений: поклонники гадают, где заканчивается арт и начинается контроль.
Канье не обошёл стороной и свою бывшую жену. В одном из постов он язвительно заметил:
"Ким теперь везде выглядит, как будто пошла за хлебом. А когда была со мной — выглядела, как королева на ковровой дорожке".
Намёк прозрачен: он считает, что именно его стиль и влияние сделали из Ким иконический образ.
Казалось бы, старая история закончилась, но Уэст напомнил и о Тейлор:
"Когда я сказал, что сделал её знаменитой, я имел в виду, что открыл глаза на то, как устроена индустрия. А теперь она — их королева".
Фолловеры восприняли это как попытку снова втянуть Свифт в вечный конфликт. Однако многие заметили: в словах Уэста на этот раз не столько агрессии, сколько признания.
Посты Канье всегда балансируют на грани личного дневника, уличной философии и маркетинга. Кто-то видит в этом крик души, кто-то — манипуляцию вниманием. Но одно ясно: Канье умеет оставаться в фокусе, даже не выпуская новый альбом.
Йе (англ Ye; при рождении Ка́нье Ома́ри Уэ́ст; англ. Kanye Omari West; род. 8 июня 1977[…], Атланта, Джорджия), более известный под бывшим юридическим именем Канье Уэст, — американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссёр, бывший долларовый миллиардер и дизайнер.
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