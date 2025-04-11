Жена как арт-объект: что Канье Уэст думает о Бьянке Цензори

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Музыкант, дизайнер и главный провокатор мира шоу-бизнеса Канье Уэст опубликовал новую серию откровенных (и, как всегда, неоднозначных) постов в своих социальных сетях… На этот раз досталось Тейлор Свифт, Ким Кардашьян и Бьянке Цензори. Уэст продолжает демонстрировать личный, эмоциональный и почти манифестный стиль общения с публикой — и, как всегда, делает это громко.

Фото: www.flickr.com by Peter Hutchins from DC, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Репер Канье Уэст

Ненавижу одежду на женщинах

Один из самых обсуждаемых постов касался внешнего вида его жены, Бьянки. Канье написал буквально следующее:

"Ненавижу одежду на женщинах. Особенно на Бьянке. Когда она носит слишком много — это выглядит оскорбительно".

И добавил, что видит в ней "живое произведение искусства", которое не должно быть "упаковано". Эти слова вызвали волну обсуждений: поклонники гадают, где заканчивается арт и начинается контроль.

Упоминание Ким Кардашьян

Канье не обошёл стороной и свою бывшую жену. В одном из постов он язвительно заметил:

"Ким теперь везде выглядит, как будто пошла за хлебом. А когда была со мной — выглядела, как королева на ковровой дорожке".

Намёк прозрачен: он считает, что именно его стиль и влияние сделали из Ким иконический образ.

Тейлор Свифт снова в кадре

Казалось бы, старая история закончилась, но Уэст напомнил и о Тейлор:

"Когда я сказал, что сделал её знаменитой, я имел в виду, что открыл глаза на то, как устроена индустрия. А теперь она — их королева".

Фолловеры восприняли это как попытку снова втянуть Свифт в вечный конфликт. Однако многие заметили: в словах Уэста на этот раз не столько агрессии, сколько признания.

Откровения или эпатаж

Посты Канье всегда балансируют на грани личного дневника, уличной философии и маркетинга. Кто-то видит в этом крик души, кто-то — манипуляцию вниманием. Но одно ясно: Канье умеет оставаться в фокусе, даже не выпуская новый альбом.

Уточнения

Йе (англ Ye; при рождении Ка́нье Ома́ри Уэ́ст; англ. Kanye Omari West; род. 8 июня 1977[…], Атланта, Джорджия), более известный под бывшим юридическим именем Канье Уэст, — американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссёр, бывший долларовый миллиардер и дизайнер.

