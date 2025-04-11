Столовая СССР: что ели рабочие и студенты?

В советские времена столовая была больше, чем просто место поесть — это был уголок стабильности, уюта и общности.
Рабочий после смены, студент между парами, инженер или учитель — все стекались туда за одним: дёшево, сытно и по-домашнему. Не было фуа-гра, но были щи, котлета по-домашнему и кисель в гранёном стакане.
Что ели рабочие: просто, плотно и побольше
Рабочему нужен был завтрак и обед с "мясом и гарниром”, чтобы держаться весь день:
Обед:
Хлеб — всегда бесплатно и сколько хочешь. Главное правило: "наелся — значит нормально.”
Что ели студенты: бюджетно, но с изюминкой
Для студента столовая — это было спасение: где ещё за 25 копеек пообедаешь? Они знали, в какой день дают сырники, когда появляется запеканка, и как поймать горячие пирожки без очереди.
Любимые блюда студентов:
Иногда, чтобы сэкономить, брали одно первое на двоих и пять кусков хлеба. А бывало — просто чай с сахаром, и хватит.
Атмосфера: запах котлет и крики повара
Запах столовки узнавался с улицы — смесь тушёной капусты, компота и жареной рыбы. За прилавком — тётя Галя или тётя Люба.
Обязательно: алюминиевый поднос, фарфоровая посуда с отбитыми краями, приборы, которые гремят как танк. Но зато всё по-честному — порции, как надо, и без химии.
Советская столовая — это была еда без изысков, но с душой. Простая, сытная и настоящая. Сегодня такими блюдами гоняются по ресторанам "а-ля СССР", но настоящий вкус был только там — в шумной, доброй, пахнущей борщом столовой.
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