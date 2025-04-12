Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мифы о больших зарплатах на Севере развеяны! Где могут похвастаться выдающимися доходами
Крошечные, но могучие: эти семена прокачивают организм изнутри
Рыжий враг отступает: это копеечное средство заставит ржавчину исчезнуть без следа
Эвакуация за 5 рублей: водителей пугает странная графа в банковских приложениях
Он мечтал о щенке и заплатил 5 миллионов — но через сутки понял, что стал жертвой обмана
Всего 50 калорий в 100 г: этот сладкий фрукт поможет похудеть без диет — раскрыт секрет стройности
Галактика Малое Магелланово облако на грани разрушения? Как её атакует соседка
Сделайте эти пять процедур весной — и летом не узнаете себя в зеркале
Собчак составила топ-3 своих любимых сериалов: лучшее, что я видела

Яйца для покраски останутся целыми: избегайте этих 4 губительных ошибок при варке

2:01
Еда

Варка яиц для окрашивания — один из самых ответственных этапов подготовки к празднику. Многие из нас, даже опытные кулинары, сталкиваются с тем, что яйца трескаются. Это не только портит внешний вид готовых яиц, но и снижает их шансы выдержать окрашивание. Однако избежать этой проблемы можно, если знать о распространённых ошибках и не повторять их.

пасха
Фото: Freepik by pvproductions is licensed under Рublic domain
пасха
  1. Некоторые думают, что уксус делает яйца более твёрдыми, но это не так. На самом деле уксус помогает краскам лучше прилипать к скорлупе. Чтобы избежать растрескивания, варите яйца в холодной воде на умеренном огне. Это позволит скорлупе нагреваться постепенно и равномерно, что снизит риск появления трещин.
  2. Если вы сразу кладёте яйца из холодильника в кипящую воду, это может привести к их растрескиванию. Резкий перепад температуры ослабляет скорлупу, делая её более хрупкой. Чтобы избежать этого, дайте яйцам немного полежать при комнатной температуре перед варкой.
  3. Перед варкой обязательно вымойте яйца с помощью губки под проточной водой. Это поможет удалить грязь и бактерии, которые могут испортить вкус блюда или повлиять на его безопасность. Чистые яйца будут легче окрашиваться и лучше сохранят свою форму.
  4. После варки не спешите сразу опускать яйца в окрашенный раствор. Дайте им остыть до комнатной температуры. Однако учтите особенности краски, которую вы используете. Некоторые краски требуют, чтобы яйца были горячими, а другие — холодными. Следуйте инструкциям на упаковке краски, чтобы добиться наилучшего результата.

Следуя этим простым советам, вы сможете избежать распространённых ошибок при варке яиц и получить красивые, целые яйца для окрашивания. Пусть ваш праздник будет ярким и запоминающимся!

Уточнения

Пасха́льное яйцо́ — обрядовая пища и ритуальный символ в пасхальных обычаях, обрядах и играх. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Почему тренировки для тех, кому за 50 — это миф, и что делать вместо них
Новости спорта
Почему тренировки для тех, кому за 50 — это миф, и что делать вместо них Аудио 
Китай прорыл тоннель длиной в вечность: путь сквозь горы теперь не выдумка
Авто
Китай прорыл тоннель длиной в вечность: путь сквозь горы теперь не выдумка Аудио 
Сын художника Никаса Сафронова рассказал, как ему удалось похудеть
Шоу-бизнес
Сын художника Никаса Сафронова рассказал, как ему удалось похудеть
Популярное
Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода

Необыкновенная роза, которая растёт группами, пахнет изысканно и превращает ваш сад в картину из сказки.

Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление
Айсберг ушёл — и открыл портал: подо льдом веками жила своя цивилизация
Вот где спрятана вода на Марсе — её миллиарды тонн
Колхозник на колёсах: история легендарного грузовика ГАЗ-53 Дмитрий Плотников Она полюбила соперницу и спасла семью: вот как учение Дынова о числе 3 изменило её жизнь Игорь Буккер Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией Любовь Степушова
Есть в каждой машине, но никто не помнит, как она называется: деталь, которую не замечают
Один раз отрежь — и забудь о фене: новая прическа врывается в салоны
Проехал на красный, но по правилам: хитрая лазейка, спасающая кошелёк
Проехал на красный, но по правилам: хитрая лазейка, спасающая кошелёк
Последние материалы
Мифы о больших зарплатах на Севере развеяны! Где могут похвастаться выдающимися доходами
Крошечные, но могучие: эти семена прокачивают организм изнутри
Рыжий враг отступает: это копеечное средство заставит ржавчину исчезнуть без следа
Эвакуация за 5 рублей: водителей пугает странная графа в банковских приложениях
Он мечтал о щенке и заплатил 5 миллионов — но через сутки понял, что стал жертвой обмана
Всего 50 калорий в 100 г: этот сладкий фрукт поможет похудеть без диет — раскрыт секрет стройности
Галактика Малое Магелланово облако на грани разрушения? Как её атакует соседка
Сделайте эти пять процедур весной — и летом не узнаете себя в зеркале
Собчак составила топ-3 своих любимых сериалов: лучшее, что я видела
Маловероятно: Буцаев вынес вердикт о будущем Овечкина после рекорда — одна важная деталь всё меняет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.