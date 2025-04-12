Свекла действует не хуже виагры: врач раскрыл, почему этот овощ так ценили еще римляне

2:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Было отмечено, что свекла не только способствует снижению кровяного давления, но и обладает свойствами афродизиака, аналогичными виагре, как утверждают эксперты. Многие люди часто избегают употребления свеклы, однако создателя диет 5:2 и Fast 800 утверждает, что этот продукт способен повышать уровень энергии у пожилых людей и стимулировать их активность.

Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Свекла

В программе 15.5 stories, транслировавшейся в 2023 году, диетолог доктор Майкл Мосли рассказал, что мощные эффекты свеклы были впервые замечены во времена Римской империи, когда ее применяли для стимуляции сексуального желания. Это достигается за счет расширения вен, как и в случае с виагрой.

Доктор Мосли рекомендовал свеклу как один из наиболее полезных овощей, но признал, что убедить людей регулярно ее употреблять бывает непросто. Он предложил Томасине Майерс, победительнице Masterchef, разработать несколько привлекательных рецептов, чтобы сделать свеклу более привлекательной для широкой аудитории, пишет getsurrey.co.uk.

Секрет того, что свекла считается суперпродуктом, заключается в высоком содержании нитратов, которые во рту преобразуются бактериями в оксид азота. Это преобразование вызывает вазодилатацию. Доктор Мосли пояснил, что свекла богата нитратами. Они преобразуются бактериями во рту в оксид азота, что вызывает вазодилатацию".

Свекла занимает важное место в книге доктора Мосли "Просто одна вещь", где изложены 30 простых изменений в образе жизни для улучшения здоровья и снижения веса.

"Свекла снижает кровяное давление и стимулирует активность, особенно у пожилых людей. Римляне использовали ее как афродизиак, что удивительно", — сообщается Bristol Live.

Механизм действия свеклы аналогичен виагре. Виагра вызывает высвобождение оксида азота и расширение кровеносных сосудов, но преимущественно в области гениталий. Это еще одна причина употреблять свеклу.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae).



Афродизиа́ки (др.-греч. Ἀφροδισιακά < древнегреческая богиня Афродита, от ἀφροδισιακός — «любовный») — вещества, стимулирующие или усиливающие половое влечение или половую активность.

