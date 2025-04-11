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Яйца станут сказочными без химии: крашу их только луковой шелухой и этой крупой — попробуйте сами

1:34
Еда

Если вы сомневаетесь, что можно покрасить яйца в сказочные цвета без использования покупных красителей, мы с радостью докажем вам обратное с помощью нашего рецепта — яиц, окрашенных луковыми чешуйками и рисом.

Пасхальные яйца
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пасхальные яйца

Результат превзойдёт все ожидания: яйца получаются невероятно красивыми, с нежными и яркими оттенками. Самое приятное — такие яйца абсолютно безопасны для здоровья, так как при их окрашивании не используются промышленные красители.

Для этого вам понадобятся:

  • 6 яиц;
  • 2-3 горсти луковых чешуек;
  • 100 г сухого риса;
  • 1 столовая ложка растительного масла.

Приготовление:

  1. Поместите луковые чешуйки в кастрюлю, залейте водой и кипятите 15-20 минут. Затем снимите кастрюлю с огня.
  2. Подготовьте 6 яиц и две ёмкости — одну с водой, вторую с рисом.
  3. Возьмите кусок марли, который должен быть немного больше размера яйца.
  4. Каждое яйцо сначала окуните в воду, чтобы оно хорошо напиталось влагой, а затем обваляйте в рисе.
  5. Оберните яйцо марлей и закрепите её ниткой или резинкой. Повторите этот процесс со всеми яйцами.
  6. Поместите яйца в луковый бульон и варите 10 минут после закипания.
  7. Осторожно разрежьте марлю и снимите её вместе с рисом.
  8. В завершение смажьте яйца растительным маслом с помощью ватного диска, советует flagman.bg.

Уточнения

Пасха́льное яйцо́ — обрядовая пища и ритуальный символ в пасхальных обычаях, обрядах и играх.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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