Яйца станут сказочными без химии: крашу их только луковой шелухой и этой крупой — попробуйте сами

Если вы сомневаетесь, что можно покрасить яйца в сказочные цвета без использования покупных красителей, мы с радостью докажем вам обратное с помощью нашего рецепта — яиц, окрашенных луковыми чешуйками и рисом.
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Пасхальные яйца
Результат превзойдёт все ожидания: яйца получаются невероятно красивыми, с нежными и яркими оттенками. Самое приятное — такие яйца абсолютно безопасны для здоровья, так как при их окрашивании не используются промышленные красители.
Для этого вам понадобятся:
6 яиц;
2-3 горсти луковых чешуек;
100 г сухого риса;
1 столовая ложка растительного масла.
Приготовление:
Поместите луковые чешуйки в кастрюлю, залейте водой и кипятите 15-20 минут. Затем снимите кастрюлю с огня.
Подготовьте 6 яиц и две ёмкости — одну с водой, вторую с рисом.
Возьмите кусок марли, который должен быть немного больше размера яйца.
Каждое яйцо сначала окуните в воду, чтобы оно хорошо напиталось влагой, а затем обваляйте в рисе.
Оберните яйцо марлей и закрепите её ниткой или резинкой. Повторите этот процесс со всеми яйцами.
Поместите яйца в луковый бульон и варите 10 минут после закипания.
Осторожно разрежьте марлю и снимите её вместе с рисом.
В завершение смажьте яйца растительным маслом с помощью ватного диска, советует flagman.bg.