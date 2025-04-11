Яйца станут сказочными без химии: крашу их только луковой шелухой и этой крупой — попробуйте сами

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы сомневаетесь, что можно покрасить яйца в сказочные цвета без использования покупных красителей, мы с радостью докажем вам обратное с помощью нашего рецепта — яиц, окрашенных луковыми чешуйками и рисом.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пасхальные яйца

Результат превзойдёт все ожидания: яйца получаются невероятно красивыми, с нежными и яркими оттенками. Самое приятное — такие яйца абсолютно безопасны для здоровья, так как при их окрашивании не используются промышленные красители.

Для этого вам понадобятся:

6 яиц;

2-3 горсти луковых чешуек;

100 г сухого риса;

1 столовая ложка растительного масла.

Приготовление:

Поместите луковые чешуйки в кастрюлю, залейте водой и кипятите 15-20 минут. Затем снимите кастрюлю с огня. Подготовьте 6 яиц и две ёмкости — одну с водой, вторую с рисом. Возьмите кусок марли, который должен быть немного больше размера яйца. Каждое яйцо сначала окуните в воду, чтобы оно хорошо напиталось влагой, а затем обваляйте в рисе. Оберните яйцо марлей и закрепите её ниткой или резинкой. Повторите этот процесс со всеми яйцами. Поместите яйца в луковый бульон и варите 10 минут после закипания. Осторожно разрежьте марлю и снимите её вместе с рисом. В завершение смажьте яйца растительным маслом с помощью ватного диска, советует flagman.bg.

Уточнения

Пасха́льное яйцо́ — обрядовая пища и ритуальный символ в пасхальных обычаях, обрядах и играх.

