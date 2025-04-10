Столовая СССР: ТОП-5 лучших рыбных блюд

Эти блюда были частью традиционной “рыбной среды” в советских столовых и питались ими регулярно.
Вот ТОП-5 лучших рыбных блюд, которые можно было попробовать в столовке СССР — простые, вкусные и ностальгические.
1. Рыба под маринадом
Классика жанра: жареная рыба (обычно минтай, хек или треска), сверху — маринад из моркови, лука, томатной пасты, сахара и уксуса. Подаётся как горячей, так и холодной.
Фишка: сладковато-кислый вкус и аромат пережаренных овощей.
2. Котлеты рыбные
Чаще всего из минтая или хека, с добавлением булки, замоченной в молоке, и лука. Панируются в сухарях и обжариваются.
Подача: с картофельным пюре и белым соусом или подливкой.
3. Суфле из рыбы
Диетическое и нежное блюдо: рыба пропускается через мясорубку, смешивается с молоком, яйцами и манкой, запекается в духовке.
Вкус: лёгкий, воздушный, очень мягкий.
4. Запеканка рыбная
Слоистая запеканка: рыба, рис или картофель, морковь, лук, иногда яйцо и сыр. Всё это заливается яйцом с молоком и запекается.
Ностальгия: вкус столовой — 100%.
5. Рыбный рулет
Фарш из рыбы с начинкой (яйцо, лук, морковь), завернутый в рулет и запечённый. Иногда подаётся с желе из бульона.
Подача: в нарезке, с гарниром или на бутерброд.
Эти блюда отличались простотой приготовления, доступностью ингредиентов и характерным вкусом, который многие до сих пор вспоминают с ностальгией.
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