Столовая СССР: ТОП-5 лучших рыбных блюд

1:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Эти блюда были частью традиционной “рыбной среды” в советских столовых и питались ими регулярно.

Фото: freepik by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ рыбные котлеты

Вот ТОП-5 лучших рыбных блюд, которые можно было попробовать в столовке СССР — простые, вкусные и ностальгические.

1. Рыба под маринадом

Классика жанра: жареная рыба (обычно минтай, хек или треска), сверху — маринад из моркови, лука, томатной пасты, сахара и уксуса. Подаётся как горячей, так и холодной.

Фишка: сладковато-кислый вкус и аромат пережаренных овощей.

2. Котлеты рыбные

Чаще всего из минтая или хека, с добавлением булки, замоченной в молоке, и лука. Панируются в сухарях и обжариваются.

Подача: с картофельным пюре и белым соусом или подливкой.

3. Суфле из рыбы

Диетическое и нежное блюдо: рыба пропускается через мясорубку, смешивается с молоком, яйцами и манкой, запекается в духовке.

Вкус: лёгкий, воздушный, очень мягкий.

4. Запеканка рыбная

Слоистая запеканка: рыба, рис или картофель, морковь, лук, иногда яйцо и сыр. Всё это заливается яйцом с молоком и запекается.

Ностальгия: вкус столовой — 100%.

5. Рыбный рулет

Фарш из рыбы с начинкой (яйцо, лук, морковь), завернутый в рулет и запечённый. Иногда подаётся с желе из бульона.

Подача: в нарезке, с гарниром или на бутерброд.

Эти блюда отличались простотой приготовления, доступностью ингредиентов и характерным вкусом, который многие до сих пор вспоминают с ностальгией.