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Секрет старейшего мужчины Перу раскрыт: без этого продукта 125-летний Марселино не может жить

2:22
Еда

Марселино Абад Толентино, также известный как "Машико", признан старейшим мужчиной в Перу, а возможно, и в мире. В свои 125 лет он живет в небольшом доме престарелых в городе Уануко. В свой 125-й день рождения, 5 апреля 2025 года, он отпраздновал этот важный юбилей. Его секрет долголетия кроется в натуральном питании и неукротимом духе.

Авокадо
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Авокадо

Марселино родился в 1900 году в маленькой деревне Чагья, расположенной в центральном регионе Уануко. За свою долгую жизнь он стал свидетелем множества исторических изменений, но его главным достижением остаются крепкое здоровье и благополучие.

Основу его рациона составляют свежие фрукты, овощи и баранина, которую он считает ключевым элементом своего долголетия. Однако есть один продукт, без которого он не представляет свой день — это авокадо. Долорес Перес, повар в доме престарелых, рассказала, что каждый день Марселино начинает с авокадо на завтрак.

"Он всегда просит авокадо с утра. Без него он не может жить", — поделилась она с британским изданием getsurrey.co.uk.

Еще одной важной частью его образа жизни является жевание листьев коки, традиционная практика Анд. Эта привычка, приобретенная им во время работы на фермах, помогает ему поддерживать уровень энергии и общее самочувствие. Исследования показывают, что жевание листьев коки способствует повышению физической работоспособности во время длительных нагрузок.

Мисаэль Айра, представитель социальной программы Pensión 65 в Уануко, рассказал, что Марселино всегда угощал его и других посетителей фруктами из своего сада.

"Это был настоящий источник жизненной силы", — отметил он.

Несмотря на то что Марселино уже не может ходить самостоятельно, он ежедневно совершает прогулки в инвалидной коляске. Его здоровье остается стабильным, а его история вдохновляет многих. Хотя его родители погибли, когда ему было всего семь лет, он научился справляться с трудностями и встречать жизнь с оптимизмом.

Уточнения

Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.

Перу́ устаревшее Пе́ру (исп. Perú, айм. и кечуа Piruw), официальное название — Респу́блика Перу́ (исп. República del Perú [reˈpuβlika ðel peˈɾu], кечуа Piruw Mama Llaqta [piˈruw ˈmama ˈʎaχta], айм. Piruw Suyu [piˈruw ˈsuju]), — государство в Южной Америке. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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