Кулинары в шоке: неожиданный способ варки яиц без трещин набирает популярность

1:55 Your browser does not support the audio element. Еда

С приближением Пасхи многие хозяйки ищут новые способы окрашивания яиц и методы, которые помогут избежать их растрескивания при варке. Мы хотим поделиться с вами одним интересным трюком, который недавно открыли опытные кулинары.

Фото: flickr.com by RichardBH from Hamilton, Canada, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пасхальные яйца

Чтобы скорлупа оставалась целой, в воду обычно добавляют соль, уксус или пищевую соду. Однако есть ещё один способ, который, по словам профессионалов, помогает избежать трещин. Для этого нужно добавить в кипящую воду несколько спичек или зубочисток. Как это работает? Точно сказать сложно, но многие повара заметили, что метод действительно эффективен. Главное — не класть слишком много палочек, достаточно 3-5 штук.

Перед варкой яйца лучше достать из холодильника и дать им постоять при комнатной температуре несколько часов. Это поможет избежать растрескивания скорлупы при нагревании. Если вы варите много яиц, лучше разделить их на две или более кастрюли, чтобы они не касались друг друга.

Когда вы будете опускать яйца в кастрюлю, делайте это медленно и осторожно, чтобы они не ударились о дно и не треснули. Залейте яйца холодной водой так, чтобы она покрывала их на 2 см. Затем добавьте половину чайной ложки уксуса и немного соли. Уксус помогает предотвратить образование трещин на скорлупе. Включите плиту на средний огонь и доведите воду до кипения. После этого уменьшите огонь и варите яйца на медленном огне до готовности.

Несмотря на все усилия, нет гарантии, что яйцо не разобьётся. Это зависит от его качества и свежести. Но если вы будете следовать этим советам, ваши шансы на успех значительно возрастут, уверяет болгарское издание Flagman.

Уточнения

Пасха́льное яйцо́ — обрядовая пища и ритуальный символ в пасхальных обычаях, обрядах и играх.



Зубочи́стка — заострённая с одного или двух концов палочка (деревянная, бамбуковая или пластмассовая), предназначенная для удаления остатков пищи, застрявших между зубами.

