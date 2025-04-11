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Самый полезный напиток в мире уже есть у вас дома: удивительный результат исследования

2:38
Еда

Самый полезный напиток в мире почти наверняка уже стоит у вас на кухне — и это не зелёный чай.

Девушка со стаканом воды
Фото: Designed by Freepik by kamranaydinov is licensed under Public domian
Девушка со стаканом воды

Вода — это основа жизни, и её польза для человека неоспорима. Это подтверждается популярным видео на YouTube от канала AsapScience, где авторы решили выяснить, какой напиток самый полезный. В ходе эксперимента они попробовали различные напитки, а затем поделились своими впечатлениями о вкусе и воздействии на организм. В итоге самым полезным напитком оказалась вода.

Вода необходима для поддержания жизни. Она регулирует температуру тела, участвует в пищеварении и поддерживает здоровье кожи. Без воды человек не может прожить долго, напоминает getsurrey.co.uk.

Все ли виды воды одинаково полезны?

Выбор воды зависит от ваших предпочтений. Помимо обычной газированной и негазированной воды, существуют ароматизированные и минеральные напитки.

По данным компании Klean Kanteen, наиболее полезной для здоровья является родниковая вода. Она содержит важные минералы, такие как кальций, магний, натрий и калий. Родниковая вода поступает из природных источников и не подвергается химической обработке, что делает её чистой и натуральной.

Вода и сердце

Фонд Heart Foundation отмечает, что вода играет ключевую роль в поддержании здоровья сердца. Сердце перекачивает около 200 литров крови в день, и поддержание водного баланса помогает ему работать эффективно.

Сколько воды нужно пить?

Министерство здравоохранения Великобритании рекомендует выпивать 6-8 стаканов воды в день. Важно начать с утра и продолжать пить регулярно в течение дня. Помимо чистой воды, можно употреблять обезжиренное молоко, несладкие чаи, кофе и другие напитки без сахара.

Другие полезные напитки

Хотя вода считается самым полезным напитком, есть и другие варианты, которые могут принести пользу:

  • Кофе — снижает риск диабета второго типа, слабоумия и воспаления. Однако добавление сахара, сиропов и сливок может свести на нет все полезные свойства.
  • Комбуча — ферментированный напиток, который помогает восстановить баланс полезных бактерий в кишечнике и способствует гидратации.
  • Зелёный чай — богат антиоксидантами, которые могут снижать риск рака и помогать регулировать уровень сахара в крови.

Уточнения

Вода́ (в химии — монооксид водорода, гидроксид водорода; химическая формула — H2O) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.

Зелёный чай — чай, подвергнутый минимальной ферментации (окислению).
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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