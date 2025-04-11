Котлеты, которые можно есть даже на ночь — и не мучиться

1:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Паровые котлеты — идеальное блюдо для тех, кто хочет питаться вкусно, но без жарки и лишнего жира. И для этого совсем не обязательно иметь пароварку. Всё, что понадобится, — это дуршлаг, кастрюля и немного терпения. Результат вас точно порадует: нежные, сочные котлетки, которые подойдут и детям, и тем, кто придерживается правильного питания.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котлеты

Ингредиенты на 4 порции:

Куриная грудка — 400 г

Лук репчатый — 80 г

Чеснок — 1 зубчик

Яйцо — 1 шт.

Белый хлеб (без корки) — 60 г

Растительное масло — 1 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Как готовить:

1. Делаем фарш

Нарежьте куриное филе, пропустите через мясорубку с мелкой решёткой. Переложите в миску.

2. Подготавливаем хлеб и лук

С хлеба срежьте корку, замочите мякиш в холодной воде на 15 минут.

Лук мелко порубите и обдайте кипятком (через дуршлаг) — это смягчит его вкус.

3. Собираем фарш

В куриный фарш добавьте отжатый хлеб, лук, чеснок (через пресс), яйцо, соль и перец. Перемешайте до однородности.

Оставьте на 15 минут при комнатной температуре.

4. Формуем котлеты

Смочив руки холодной водой, слепите небольшие котлетки.

5. Готовим на пару

В кастрюлю налейте воду и доведите до кипения. Сверху установите металлический дуршлаг так, чтобы он не касался воды (расстояние ~7 см).

Выложите котлеты в дуршлаг, накройте крышкой. Варите на пару 30 минут.

Следите, чтобы вода не выкипела — при необходимости доливайте кипяток.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

