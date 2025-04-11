Котлеты, которые можно есть даже на ночь — и не мучиться

Паровые котлеты — идеальное блюдо для тех, кто хочет питаться вкусно, но без жарки и лишнего жира. И для этого совсем не обязательно иметь пароварку. Всё, что понадобится, — это дуршлаг, кастрюля и немного терпения. Результат вас точно порадует: нежные, сочные котлетки, которые подойдут и детям, и тем, кто придерживается правильного питания.
Куриная грудка — 400 г
Лук репчатый — 80 г
Чеснок — 1 зубчик
Яйцо — 1 шт.
Белый хлеб (без корки) — 60 г
Растительное масло — 1 ст. л.
Соль, перец — по вкусу
1. Делаем фарш
Нарежьте куриное филе, пропустите через мясорубку с мелкой решёткой. Переложите в миску.
2. Подготавливаем хлеб и лук
С хлеба срежьте корку, замочите мякиш в холодной воде на 15 минут.
Лук мелко порубите и обдайте кипятком (через дуршлаг) — это смягчит его вкус.
3. Собираем фарш
В куриный фарш добавьте отжатый хлеб, лук, чеснок (через пресс), яйцо, соль и перец. Перемешайте до однородности.
Оставьте на 15 минут при комнатной температуре.
4. Формуем котлеты
Смочив руки холодной водой, слепите небольшие котлетки.
5. Готовим на пару
В кастрюлю налейте воду и доведите до кипения. Сверху установите металлический дуршлаг так, чтобы он не касался воды (расстояние ~7 см).
Выложите котлеты в дуршлаг, накройте крышкой. Варите на пару 30 минут.
Следите, чтобы вода не выкипела — при необходимости доливайте кипяток.
Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.
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