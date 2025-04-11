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Котлеты, которые можно есть даже на ночь — и не мучиться

1:54
Еда

Паровые котлеты — идеальное блюдо для тех, кто хочет питаться вкусно, но без жарки и лишнего жира. И для этого совсем не обязательно иметь пароварку. Всё, что понадобится, — это дуршлаг, кастрюля и немного терпения. Результат вас точно порадует: нежные, сочные котлетки, которые подойдут и детям, и тем, кто придерживается правильного питания.

Котлеты
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котлеты

Ингредиенты на 4 порции:

  • Куриная грудка — 400 г

  • Лук репчатый — 80 г

  • Чеснок — 1 зубчик

  • Яйцо — 1 шт.

  • Белый хлеб (без корки) — 60 г

  • Растительное масло — 1 ст. л.

  • Соль, перец — по вкусу

Как готовить:

1. Делаем фарш
Нарежьте куриное филе, пропустите через мясорубку с мелкой решёткой. Переложите в миску.

2. Подготавливаем хлеб и лук
С хлеба срежьте корку, замочите мякиш в холодной воде на 15 минут.
Лук мелко порубите и обдайте кипятком (через дуршлаг) — это смягчит его вкус.

3. Собираем фарш
В куриный фарш добавьте отжатый хлеб, лук, чеснок (через пресс), яйцо, соль и перец. Перемешайте до однородности.
Оставьте на 15 минут при комнатной температуре.

4. Формуем котлеты
Смочив руки холодной водой, слепите небольшие котлетки.

5. Готовим на пару
В кастрюлю налейте воду и доведите до кипения. Сверху установите металлический дуршлаг так, чтобы он не касался воды (расстояние ~7 см).
Выложите котлеты в дуршлаг, накройте крышкой. Варите на пару 30 минут.
Следите, чтобы вода не выкипела — при необходимости доливайте кипяток.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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