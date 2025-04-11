Советская версия харчо, которую хочется повторить

Иногда хочется сварить харчо, но без длинной подготовки, многочасового бульона и горы грязной посуды. Хорошая новость: это возможно. Такой вариант супа часто готовили в советских столовых — он был сытный, ароматный и очень похож на классический. Только вместо бульона на кости здесь — мясо, обжаренное до золотистого цвета, ароматные овощи, приправы и обязательно ткемали. Получается харчо попроще, но по вкусу — почти как у бабушки в детстве.
Говядина (мякоть) — 700 г
Растительное масло — 4 ст. л.
Вода — 2,5 л
Рис — 150 г
Репчатый лук — 300 г
Морковь — 150 г
Томатная паста — 2 ст. л.
Кинза — 1 веточка
Петрушка — 2 веточки
Чеснок — 3 зубчика
Острый перец — по вкусу
Хмели-сунели — 1 ч. л.
Соус ткемали — 2 ст. л.
Соль и чёрный перец — по вкусу
1. Обжариваем мясо
Нарежьте говядину кубиками. В кастрюле с толстым дном разогрейте 2 ст. л. масла, обжаривайте мясо около 7 минут, периодически помешивая.
2. Варим бульон
Залейте мясо горячей водой. Доведите до кипения, убавьте огонь, прикройте крышкой и варите 40 минут.
3. Добавляем рис
Хорошо промойте рис до прозрачности воды, добавьте его в бульон. Варите ещё 10 минут на слабом огне без крышки.
4. Подготовка овощей
Мелко нарежьте лук, натрите морковь. Обжарьте их на оставшемся масле 5 минут, затем добавьте томатную пасту и половник горячего бульона. Тушите под крышкой 10 минут.
5. Готовим ароматную заправку
Измельчите зелень, чеснок и острый перец. Слегка разотрите их ложкой, чтобы высвободить аромат.
6. Финальный штрих
Переложите овощную зажарку в кастрюлю. Добавьте ароматную зелень с чесноком, хмели-сунели и ткемали. Посолите, поперчите, доведите до кипения и оставьте на 15 минут настояться под крышкой.
Харчо́ (груз. ხარჩო, дзрохис хорци харшот - говяжий суп) — национальный грузинский суп из говядины с рисом, грецкими орехами и тклапи или кислым соусом ткемали.
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