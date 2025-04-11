Советская версия харчо, которую хочется повторить

2:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Иногда хочется сварить харчо, но без длинной подготовки, многочасового бульона и горы грязной посуды. Хорошая новость: это возможно. Такой вариант супа часто готовили в советских столовых — он был сытный, ароматный и очень похож на классический. Только вместо бульона на кости здесь — мясо, обжаренное до золотистого цвета, ароматные овощи, приправы и обязательно ткемали. Получается харчо попроще, но по вкусу — почти как у бабушки в детстве.

Фото: commons.wikimedia.org by A.Savin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Харчо

Ингредиенты на 6 порций:

Говядина (мякоть) — 700 г

Растительное масло — 4 ст. л.

Вода — 2,5 л

Рис — 150 г

Репчатый лук — 300 г

Морковь — 150 г

Томатная паста — 2 ст. л.

Кинза — 1 веточка

Петрушка — 2 веточки

Чеснок — 3 зубчика

Острый перец — по вкусу

Хмели-сунели — 1 ч. л.

Соус ткемали — 2 ст. л.

Соль и чёрный перец — по вкусу

Как приготовить:

1. Обжариваем мясо

Нарежьте говядину кубиками. В кастрюле с толстым дном разогрейте 2 ст. л. масла, обжаривайте мясо около 7 минут, периодически помешивая.

2. Варим бульон

Залейте мясо горячей водой. Доведите до кипения, убавьте огонь, прикройте крышкой и варите 40 минут.

3. Добавляем рис

Хорошо промойте рис до прозрачности воды, добавьте его в бульон. Варите ещё 10 минут на слабом огне без крышки.

4. Подготовка овощей

Мелко нарежьте лук, натрите морковь. Обжарьте их на оставшемся масле 5 минут, затем добавьте томатную пасту и половник горячего бульона. Тушите под крышкой 10 минут.

5. Готовим ароматную заправку

Измельчите зелень, чеснок и острый перец. Слегка разотрите их ложкой, чтобы высвободить аромат.

6. Финальный штрих

Переложите овощную зажарку в кастрюлю. Добавьте ароматную зелень с чесноком, хмели-сунели и ткемали. Посолите, поперчите, доведите до кипения и оставьте на 15 минут настояться под крышкой.

Уточнения

Харчо́ (груз. ხარჩო, дзрохис хорци харшот - говяжий суп) — национальный грузинский суп из говядины с рисом, грецкими орехами и тклапи или кислым соусом ткемали.



