Грузинская классика в мультиварке: овощи, которые не пригорают

Когда не хочется стоять у плиты, а хочется вкуса и ароматов южного лета — мультиварка выручает. Грузинское овощное рагу аджапсандали получается в ней особенно удачным: ничего не пригорает, кусочки не разваливаются, а овощи остаются яркими, сочными и насыщенными вкусом. Главное — соблюдать порядок и время, остальное мультиварка сделает за вас.
Баклажаны — 5 шт.
Сладкий перец — 2 шт.
Репчатый лук — 4 шт.
Картофель — 4 шт.
Помидоры — 4 шт.
Чеснок — 1 зубчик (или по вкусу)
Кинза — 1 пучок
Базилик — 2-3 веточки
Растительное масло — 4 ст. л.
Соль, перец — по вкусу
1. Подготовка овощей
Баклажаны нарезать крупно, присыпать солью и оставить на 20-30 минут — это избавит от горечи. Затем промыть и слегка отжать.
Помидоры обдать кипятком, снять кожицу. Все овощи нарезать крупными кусками. Зелень измельчить, чеснок раздавить.
2. Первое обжаривание
Включите режим "Мультиповар", установите температуру 160 °C.
Налейте 2 ст. л. масла, обжарьте картофель — 10 минут, добавьте баклажаны и готовьте ещё 5 минут. Переложите в миску.
3. Обжарка томатной основы
Влейте в чашу оставшееся масло. Обжарьте лук — 5 минут, добавьте перцы и помидоры, готовьте ещё 5 минут.
4. Финальный этап
Верните в чашу картофель и баклажаны. Добавьте зелень, чеснок, соль и перец. Доведите до кипения и сразу выключайте мультиварку — блюдо готово.
Аджапсанда́ли (также аджапсандал; абх. аџьапсандал, арм. աջափսանդալ, груз. აჯაფსანდალი) — блюдо народов, проживающих на Кавказе и в Закавказье, а также в региональных кухнях некоторых тюркских народов (включая азербайджанцев).
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