Грузинская классика в мультиварке: овощи, которые не пригорают

1:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда не хочется стоять у плиты, а хочется вкуса и ароматов южного лета — мультиварка выручает. Грузинское овощное рагу аджапсандали получается в ней особенно удачным: ничего не пригорает, кусочки не разваливаются, а овощи остаются яркими, сочными и насыщенными вкусом. Главное — соблюдать порядок и время, остальное мультиварка сделает за вас.

Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Рагу

Ингредиенты на 6 порций:

Баклажаны — 5 шт.

Сладкий перец — 2 шт.

Репчатый лук — 4 шт.

Картофель — 4 шт.

Помидоры — 4 шт.

Чеснок — 1 зубчик (или по вкусу)

Кинза — 1 пучок

Базилик — 2-3 веточки

Растительное масло — 4 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Как готовить:

1. Подготовка овощей

Баклажаны нарезать крупно, присыпать солью и оставить на 20-30 минут — это избавит от горечи. Затем промыть и слегка отжать.

Помидоры обдать кипятком, снять кожицу. Все овощи нарезать крупными кусками. Зелень измельчить, чеснок раздавить.

2. Первое обжаривание

Включите режим "Мультиповар", установите температуру 160 °C.

Налейте 2 ст. л. масла, обжарьте картофель — 10 минут, добавьте баклажаны и готовьте ещё 5 минут. Переложите в миску.

3. Обжарка томатной основы

Влейте в чашу оставшееся масло. Обжарьте лук — 5 минут, добавьте перцы и помидоры, готовьте ещё 5 минут.

4. Финальный этап

Верните в чашу картофель и баклажаны. Добавьте зелень, чеснок, соль и перец. Доведите до кипения и сразу выключайте мультиварку — блюдо готово.

Уточнения

Аджапсанда́ли (также аджапсандал; абх. аџьапсандал, арм. աջափսանդալ, груз. აჯაფსანდალი) — блюдо народов, проживающих на Кавказе и в Закавказье, а также в региональных кухнях некоторых тюркских народов (включая азербайджанцев).

