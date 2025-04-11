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Грузинская классика в мультиварке: овощи, которые не пригорают

1:54
Еда

Когда не хочется стоять у плиты, а хочется вкуса и ароматов южного лета — мультиварка выручает. Грузинское овощное рагу аджапсандали получается в ней особенно удачным: ничего не пригорает, кусочки не разваливаются, а овощи остаются яркими, сочными и насыщенными вкусом. Главное — соблюдать порядок и время, остальное мультиварка сделает за вас.

Рагу
Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Рагу

Ингредиенты на 6 порций:

  • Баклажаны — 5 шт.

  • Сладкий перец — 2 шт.

  • Репчатый лук — 4 шт.

  • Картофель — 4 шт.

  • Помидоры — 4 шт.

  • Чеснок — 1 зубчик (или по вкусу)

  • Кинза — 1 пучок

  • Базилик — 2-3 веточки

  • Растительное масло — 4 ст. л.

  • Соль, перец — по вкусу

Как готовить:

1. Подготовка овощей
Баклажаны нарезать крупно, присыпать солью и оставить на 20-30 минут — это избавит от горечи. Затем промыть и слегка отжать.
Помидоры обдать кипятком, снять кожицу. Все овощи нарезать крупными кусками. Зелень измельчить, чеснок раздавить.

2. Первое обжаривание
Включите режим "Мультиповар", установите температуру 160 °C.
Налейте 2 ст. л. масла, обжарьте картофель — 10 минут, добавьте баклажаны и готовьте ещё 5 минут. Переложите в миску.

3. Обжарка томатной основы
Влейте в чашу оставшееся масло. Обжарьте лук — 5 минут, добавьте перцы и помидоры, готовьте ещё 5 минут.

4. Финальный этап
Верните в чашу картофель и баклажаны. Добавьте зелень, чеснок, соль и перец. Доведите до кипения и сразу выключайте мультиварку — блюдо готово.

Уточнения

Аджапсанда́ли (также аджапсандал; абх. аџьапсандал, арм. աջափսանդալ, груз. აჯაფსანდალი) — блюдо народов, проживающих на Кавказе и в Закавказье, а также в региональных кухнях некоторых тюркских народов (включая азербайджанцев).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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