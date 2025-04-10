Завтрак школьника СССР: 5 вкусных воспоминаний

Утро советского школьника начиналось не только со звонка и построения, но и с обязательного завтрака — дома или в школьной столовой.
Простые, сытные и по-своему вкусные блюда навсегда остались в памяти целого поколения. Давайте вспомним 5 самых ярких "вкусных" моментов с утра.
1. Манная каша с маслом и комочками
Да-да, именно с комочками! Кто-то их ненавидел, кто-то обожал. Горячая, молочная, с кусочком сливочного масла посередине — это был классический старт школьного дня.
2. Бутерброд с маслом и сыром
Простой, но всегда желанный. Иногда — с "докторской" колбасой. Упакованный в промасленную бумагу, он ждал своего часа в портфеле — и часто становился чуть "помятым", но от этого даже вкуснее.
3. Яичница или варёное яйцо
Быстро, сытно и проверено. Особенно вкусно с чёрным хлебом и щепоткой соли. Некоторые школьники даже брали варёное яйцо с собой — на большой перемене обменивались "угощениями".
4. Творожная запеканка со сметаной
Любимая всеми — и мамами, и школьными поварами. Нежная, тёплая, с золотистой корочкой. Иногда — с изюмом, иногда — с вареньем. Настоящий уют на тарелке.
5. Какао в гранёном стакане
Пожалуй, символ школьного утра. Густой, сладкий, с плёнкой сверху. Его наливали из больших эмалированных чайников, и это был глоток бодрости перед контрольной.
Завтрак советского школьника — это не просто еда, а тёплые воспоминания о детстве, домашнем уюте и беззаботных школьных днях. Простые блюда, приготовленные с заботой, навсегда остались в сердце целого поколения.
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