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Как бабушки в СССР пекли пасхальные куличи на дрожжах

2:09
Еда

Пасха в Советском Союзе была неофициальным, но по-настоящему трепетным праздником в семьях. Несмотря на идеологическое давление, традиции передавались из поколения в поколение, особенно через бабушек.

Куличи
Фото: commons.wikimedia.org by Tamara Ustinova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Куличи

Одной из главных составляющих праздника был кулич — ароматный, сдобный хлеб, приготовленный с любовью и терпением. Процесс его выпечки был настоящим ритуалом.

Как бабушки пекли куличи

1. Подготовка продуктов и дрожжей

Все начиналось заранее. Использовались только свежие продукты: домашние яйца, мука, молоко, сахар, сливочное масло, изюм. Основой были живые дрожжи — прессованные, кубиками. Их разводили в тёплом молоке с сахаром и ставили в тепло, чтобы опара "ожила".

2. Замес теста

Когда дрожжи поднимались, добавляли остальные ингредиенты. Тесто месили долго и с душой — верили, что это передаёт энергию хлебу. После замеса тесто ставили в тепло, чтобы оно подходило.

3. Подготовка форм

Часто использовали жестяные банки из-под сгущёнки или старые алюминиевые формы. Смазывали маслом и присыпали мукой или манкой. Тесто выкладывали на треть объёма, давая ему время подняться.

4. Выпечка

Духовку разогревали заранее. Куличи пеклись медленно, с осторожностью — духовку не открывали, чтобы не осели. В доме в этот момент стоял волшебный запах.

5. Украшение

Остывшие куличи покрывали глазурью — чаще всего белковой с сахаром. Сверху посыпали цветной присыпкой или крошками. Украшение было радостью для детей.

Кулич был не просто выпечкой — это был символ веры, уюта и семейного тепла. Бабушки вкладывали в него частичку себя, своей любви и надежды. Даже в непростые времена Советского Союза Пасха оставалась особенным днём, а запах кулича — вестником весны и добра.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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