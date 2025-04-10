Мексиканская закуска за 15 минут: авокадо, перец и никакой возни

Этот яркий зелёный соус давно стал героем мексиканской кухни. Название "гуака-моле" звучит экзотично, но по сути — это очень простой, полезный и вкусный соус, где главная роль у спелого авокадо. Несмотря на древние корни (название пришло к нам от ацтеков), популярность гуакамоле по-настоящему взлетела лишь в XX веке. И с тех пор оно — постоянный гость на любой вечеринке, пикнике или просто вечернем перекусе. Особенно хорошо сочетается с начос, хрустящими лепешками или даже обычным хлебом.
2 авокадо
1 помидор
40 мл лимонного сока
1/2 репчатой луковицы
1 острый красный перец
2 веточки кинзы
3 г соли
1. Подготовьте авокадо.
Разрежьте плоды пополам, удалите косточку и ложкой выньте мякоть. Разомните её вилкой до состояния пюре и сразу сбрызните лимонным соком — так авокадо не потемнеет.
2. Порежьте овощи и зелень.
Перец очистите от семян и мелко порубите. Лук нарежьте как можно мельче. Кинзу измельчите ножом. Помидор — кубиками (можно предварительно снять кожицу, если хочется мягкости).
3. Смешайте всё.
В миске соедините авокадо с остальными ингредиентами. Посолите, перемешайте. Попробуйте — если хочется больше остроты или кислинки, добавьте ещё перца или лимонного сока.
4. Подача.
Подавайте сразу — или закройте пищевой пленкой в контакт и уберите в холодильник (чтобы избежать потемнения). Ешьте с начос, овощами, хлебцами или прямо ложкой!
Выбирайте мягкий, спелый авокадо — он легко разминается и обладает насыщенным вкусом.
Не любите кинзу? Замените её на петрушку.
Если помидор слишком сочный — слейте лишний сок, чтобы гуакамоле не "плавало".
Для пущей пикантности можно добавить щепотку молотого кориандра или немного чеснока.
Гуакамо́ле (исп. guacamole, от аст. āhuacamōlli, от āhuacatl (авокадо) и mōlli (сальса или соус)) — холодная закуска, а также соус-дип из пюрированной мякоти авокадо с добавлением помидоров, кинзы, сока лайма и других овощей и приправ.
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