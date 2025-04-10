Любите чай с молоком? Придётся выбирать: вкус или здоровье

Чай с молоком любят по всему миру: в Англии — как часть утреннего ритуала, в Индии — как насыщенный масала-чай со специями. Но за мягким вкусом и уютной традицией может скрываться неожиданный минус для здоровья. Об этом рассказала врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово!".

Фото: commons.wikimedia.org by Nicubunu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Чаепитие

Почему чай с молоком может быть вреден

На первый взгляд, это сочетание кажется безобидным. Но, как утверждает специалист, молочный белок способен блокировать усвоение ценных антиоксидантов, которые содержатся в чае.

Главный "герой" среди антиоксидантов — эпигаллокатехин, один из катехинов зелёного и чёрного чая. Он помогает:

улучшать зрение

замедлять возрастные изменения глаз

снижать риск онкологических заболеваний

укреплять иммунную систему

Однако молочные белки, попадая в чай, связываются с катехинами и мешают им работать на благо организма. В результате, напиток теряет свои полезные свойства.

Что рекомендует Малышева

— "Лучше пить чай без сахара и без молока. Так вы получите максимум пользы от напитка", - советует врач.

Она подчеркивает, что именно натуральный чай в чистом виде — лучший выбор, если вы рассчитываете на его антиоксидантное и укрепляющее действие.

А как быть с традициями

Если вы всё же не представляете утро без чая с молоком — не беда. Иногда можно позволить себе это сочетание ради удовольствия, но не стоит воспринимать его как полезный оздоровительный ритуал.

Уточнения

Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.

