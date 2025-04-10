Берёзовый сок — из чего делать, как собирать и что потом

2:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Берёзовый сок — не просто напиток, а самая настоящая "живая вода". Прозрачный, чуть сладковатый, он по вкусу напоминает свежесть лесного утра. Несмотря на кажущуюся простоту, в его составе — целый коктейль природных минералов. И если вы хотели попробовать самый русский весенний напиток, время — сейчас.

Фото: commons.wikimedia.org by Eagle-owl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Берёза

Когда собирать сок и как не навредить дереву

Лучшее время — с середины до конца апреля, особенно первые дни сезона. Главное — выбрать подходящую берёзу: не старую и не молодую, с диаметром ствола около 30 см.

Вот как действовать:

просверлите отверстие до 5 см глубиной;

вставьте трубку от капельницы;

подставьте ёмкость (пластик или стекло);

по завершении — залепите отверстие мхом, воском или вставьте веточку.

Важно: не собирайте сок в черте города или ближайшем Подмосковье. Уезжайте минимум за 30-40 км от мегаполиса.

Как хранить и во что превращать

Идеальный вариант — выпить сок в день сбора. Можно и заморозить, но лучше — сразу в дело.

Из него делают квас:

на 1 л сока — 50 г ржаной закваски;

выдержка при комнатной температуре 5 часов;

процеживание и герметичная закупорка;

два дня в холоде — и всё готово.

Этот квас напоминает белый: с кислинкой и мягким "квашеным" послевкусием. Пьётся быстро, хотя хранится неделю.

Свежий сок — это настоящая живая вода. Замороженный — максимум для косметики.

А можно из него игристое

Да! В соку достаточно сахара, чтобы приготовить даже натуральное вино. Рецепты таких напитков — в старинных поваренных книгах.

Подавать берёзовый сок можно и как самостоятельный напиток, и как ингредиент для соусов. Некоторые шефы варят сироп, но это слишком расточительно из 100 литров сока — лишь литр сиропа. А вся свежесть при этом исчезает.

Уточнения

Берёзовый сок — жидкость, вытекающая из перерезанных и надломленных стволов и ветвей берёзы под действием корневого давления; широко использовался в качестве напитка в СССР в середине XX века, содержит витамин B6.



