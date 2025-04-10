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Берёзовый сок — из чего делать, как собирать и что потом

2:06
Еда

Берёзовый сок — не просто напиток, а самая настоящая "живая вода". Прозрачный, чуть сладковатый, он по вкусу напоминает свежесть лесного утра. Несмотря на кажущуюся простоту, в его составе — целый коктейль природных минералов. И если вы хотели попробовать самый русский весенний напиток, время — сейчас.

Берёза
Фото: commons.wikimedia.org by Eagle-owl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Берёза

Когда собирать сок и как не навредить дереву

Лучшее время — с середины до конца апреля, особенно первые дни сезона. Главное — выбрать подходящую берёзу: не старую и не молодую, с диаметром ствола около 30 см.
Вот как действовать:

  • просверлите отверстие до 5 см глубиной;

  • вставьте трубку от капельницы;

  • подставьте ёмкость (пластик или стекло);

  • по завершении — залепите отверстие мхом, воском или вставьте веточку.

Важно: не собирайте сок в черте города или ближайшем Подмосковье. Уезжайте минимум за 30-40 км от мегаполиса.

Как хранить и во что превращать

Идеальный вариант — выпить сок в день сбора. Можно и заморозить, но лучше — сразу в дело.

Из него делают квас:

  • на 1 л сока — 50 г ржаной закваски;

  • выдержка при комнатной температуре 5 часов;

  • процеживание и герметичная закупорка;

  • два дня в холоде — и всё готово.

Этот квас напоминает белый: с кислинкой и мягким "квашеным" послевкусием. Пьётся быстро, хотя хранится неделю.

Свежий сок — это настоящая живая вода. Замороженный — максимум для косметики.

А можно из него игристое

Да! В соку достаточно сахара, чтобы приготовить даже натуральное вино. Рецепты таких напитков — в старинных поваренных книгах.

Подавать берёзовый сок можно и как самостоятельный напиток, и как ингредиент для соусов. Некоторые шефы варят сироп, но это слишком расточительно из 100 литров сока — лишь литр сиропа. А вся свежесть при этом исчезает.

Уточнения

Берёзовый сок — жидкость, вытекающая из перерезанных и надломленных стволов и ветвей берёзы под действием корневого давления; широко использовался в качестве напитка в СССР в середине XX века, содержит витамин B6.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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