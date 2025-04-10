Лазанья, которую запомнят: с мясом и зелёным тестом

Крапива — не просто сорняк, а ингредиент с историей. В Европе её уважают с давних времён: в XV веке сам Альбрехт Дюрер изобразил ангела, протягивающего Создателю веточку крапивы. В этой лазанье зелёная крапива придаёт тесту насыщенный цвет и лёгкую горчинку, идеально оттеняющую мясное рагу и пармезан. А главное — такой рецепт превращает обычный обед в настоящее весеннее событие.
Для теста:
250 г муки
2 яйца
пучок молодой крапивы (после варки ≈ 50 г)
щепотка соли
Для мясного рагу:
300 г говяжьего фарша
50 г копчёной корейки
½ луковицы
1 черешок сельдерея
1 морковь
1/2 стакана белого сухого вина
250 г томатной пассаты
1/2 л молока
1 ст. тёплой воды
соль и белый перец по вкусу
Для сборки:
250 г натёртого пармезана
1. Приготовьте рагу.
Обжарьте кубики корейки на сухой сковороде 3-4 минуты. Добавьте мелко нарезанные овощи и готовьте ещё 5 минут. Всыпьте фарш и жарьте, разбивая комочки, 5-7 минут.
Влейте вино, дождитесь, пока выпарится. Добавьте пассату, молоко, воду. Перемешайте и томите на минимальном огне 2 часа. Посолите и поперчите под конец.
2. Подготовьте крапиву.
Залейте листья кипятком, варите 1-2 минуты. Откиньте на дуршлаг, отожмите, измельчите.
3. Замесите тесто.
Сделайте углубление в просеянной муке, добавьте яйца, соль и крапиву. Замесите тесто, заверните в пленку, оставьте на 20 минут. Затем раскатайте и нарежьте квадраты 10x10 см.
Отварите их по 2-3 штуки в подсоленной воде, сполосните холодной водой, выложите на полотенце.
4. Соберите лазанью.
На дно формы — немного рагу, затем — листы, снова рагу, сыр. Повторяйте до верха. Последний слой — сыр. Выпекайте при 200 °C, 30 минут. Дайте постоять 10-15 минут.
Лаза́нья (итал. lasagne) — макаронное изделие, тонкий лист теста в форме квадрата или прямоугольника, а также блюдо итальянской кухни, традиционно приготовляемое из тонких листов теста (собственно и называющихся лазанья) со слоями различной начинки.
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