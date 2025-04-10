Лазанья, которую запомнят: с мясом и зелёным тестом

2:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Крапива — не просто сорняк, а ингредиент с историей. В Европе её уважают с давних времён: в XV веке сам Альбрехт Дюрер изобразил ангела, протягивающего Создателю веточку крапивы. В этой лазанье зелёная крапива придаёт тесту насыщенный цвет и лёгкую горчинку, идеально оттеняющую мясное рагу и пармезан. А главное — такой рецепт превращает обычный обед в настоящее весеннее событие.

Фото: commons.wikimedia.org by FloGalsen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лазанья

Что понадобится (на 1 большую порцию или 2 средних):

Для теста:

250 г муки

2 яйца

пучок молодой крапивы (после варки ≈ 50 г)

щепотка соли

Для мясного рагу:

300 г говяжьего фарша

50 г копчёной корейки

½ луковицы

1 черешок сельдерея

1 морковь

1/2 стакана белого сухого вина

250 г томатной пассаты

1/2 л молока

1 ст. тёплой воды

соль и белый перец по вкусу

Для сборки:

250 г натёртого пармезана

Как готовить:

1. Приготовьте рагу.

Обжарьте кубики корейки на сухой сковороде 3-4 минуты. Добавьте мелко нарезанные овощи и готовьте ещё 5 минут. Всыпьте фарш и жарьте, разбивая комочки, 5-7 минут.

Влейте вино, дождитесь, пока выпарится. Добавьте пассату, молоко, воду. Перемешайте и томите на минимальном огне 2 часа. Посолите и поперчите под конец.

2. Подготовьте крапиву.

Залейте листья кипятком, варите 1-2 минуты. Откиньте на дуршлаг, отожмите, измельчите.

3. Замесите тесто.

Сделайте углубление в просеянной муке, добавьте яйца, соль и крапиву. Замесите тесто, заверните в пленку, оставьте на 20 минут. Затем раскатайте и нарежьте квадраты 10x10 см.

Отварите их по 2-3 штуки в подсоленной воде, сполосните холодной водой, выложите на полотенце.

4. Соберите лазанью.

На дно формы — немного рагу, затем — листы, снова рагу, сыр. Повторяйте до верха. Последний слой — сыр. Выпекайте при 200 °C, 30 минут. Дайте постоять 10-15 минут.

Уточнения

Лаза́нья (итал. lasagne) — макаронное изделие, тонкий лист теста в форме квадрата или прямоугольника, а также блюдо итальянской кухни, традиционно приготовляемое из тонких листов теста (собственно и называющихся лазанья) со слоями различной начинки.

