Минимум усилий, максимум удовольствия: ватрушки из слоёного теста

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда нет времени на дрожжевую расстойку, но хочется порадовать себя (или гостей) домашней выпечкой — ленивые венгерские ватрушки приходят на помощь. Они действительно ленивые: без подъёма теста, без замеса, без многочасовых ожиданий. Всё благодаря готовому слоеному бездрожжевому тесту, с которым чудо случается за полчаса.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Творожные улитки

Что понадобится (на 6 порций):

500 г слоёного бездрожжевого теста

300 г творога

1 яйцо

1 ст. л. манной крупы

2 г сахара (или по вкусу)

1 ч. л. лимонной цедры

100 г светлого изюма

Как готовить:

1. Подготовь начинку.

Изюм промой и замочи в тёплой воде на 20 минут. Слей воду, обсуши на бумажном полотенце.

В миске смешай творог, сахар, яйцо и манку до однородной массы. Добавь цедру лимона и изюм — начинка готова.

2. Подготовь тесто.

Тесто разморозь и раскатай не слишком тонко. Разрежь на квадраты примерно 8x8 см.

3. Формируй ватрушки.

На центр каждого квадрата положи по чайной ложке начинки. Сложи тесто конвертиком, склеивая противоположные уголки.

4. Выпекай.

Переложи ватрушки на противень, застеленный пергаментом. Смажь взболтанным яйцом.

Отправь в разогретую до 220 °C духовку и выпекай до румяной корочки — около 15-20 минут.

Уточнения

Ватру́шка — выпечное изделие из сдобного дрожжевого теста в виде лепёшки, в середине которой находится начинка как правило из творога, реже из варенья или повидла.

