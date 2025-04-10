Эта сливочная паста с грибами готовится быстро — а выглядит как из ресторана

Нежные сливки, тянущийся сыр и аромат жареных грибов — вот почему эту пасту хочется готовить снова и снова. Блюдо не требует много времени, но всегда производит эффект: сытное, уютное, по-домашнему вкусное. А главное — готовится буквально за полчаса! Главное — подать пока не остыла, как советуют итальянцы: едок ждет пасту, а не наоборот.
250 г спагетти (или другой любимой пасты)
400 г шампиньонов
250 мл жирных сливок
100 г моцареллы
1/2 стакана тертого пармезана
4 зубчика чеснока
5 веточек петрушки
1 ч. л. сушеного базилика
1/3 ч. л. молотой паприки
1/3 ч. л. хлопьев чили
Оливковое масло, соль, черный перец по вкусу
1. Подготовьте ингредиенты.
Грибы нарежьте тонко, чеснок — мелко, петрушку — тоже. Моцареллу натрите или порвите на кусочки.
2. Обжарьте грибы.
Разогрейте сковороду, налейте немного оливкового масла. Добавьте шампиньоны с чесноком, паприку и базилик. Обжаривайте 3 минуты на сильном огне. Посолите, поперчите.
3. Влейте сливки и добавьте сыр.
Когда грибы подрумянятся — влейте сливки, добавьте пармезан и моцареллу. Помешивайте до полного расплавления сыра. В конце — добавьте петрушку.
4. Параллельно отварите пасту.
Готовьте её до аль денте, обязательно посолив воду. Чуть воды оставьте — она ещё пригодится.
5. Объедините.
Слейте пасту и добавьте её в соус. Перемешайте, прогрейте 2-3 минуты. Если соус слишком густой — подлейте немного воды от пасты.
6. Финальные штрихи.
Подавайте сразу, посыпав хлопьями чили. Идеально — в тёплых тарелках.
Спаге́тти (мн. ч. итал. spaghetti, от ед. ч. spaghetto - "тонкая бечёвка; шпагат") — итальянское название длинной тонкой прямой вермишели, нитевидных макаронных изделий длиной до 50-75 см и диаметром около 2 мм.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В шахтах Южной Африки нашли идеально круглые металлические сферы с насечками. Их возраст — миллиарды лет, а происхождение остаётся неизвестным.