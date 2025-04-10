Эта сливочная паста с грибами готовится быстро — а выглядит как из ресторана

2:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Нежные сливки, тянущийся сыр и аромат жареных грибов — вот почему эту пасту хочется готовить снова и снова. Блюдо не требует много времени, но всегда производит эффект: сытное, уютное, по-домашнему вкусное. А главное — готовится буквально за полчаса! Главное — подать пока не остыла, как советуют итальянцы: едок ждет пасту, а не наоборот.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спагетти с грибами

Что понадобится (на 4 порции):

250 г спагетти (или другой любимой пасты)

400 г шампиньонов

250 мл жирных сливок

100 г моцареллы

1/2 стакана тертого пармезана

4 зубчика чеснока

5 веточек петрушки

1 ч. л. сушеного базилика

1/3 ч. л. молотой паприки

1/3 ч. л. хлопьев чили

Оливковое масло, соль, черный перец по вкусу

Как готовить:

1. Подготовьте ингредиенты.

Грибы нарежьте тонко, чеснок — мелко, петрушку — тоже. Моцареллу натрите или порвите на кусочки.

2. Обжарьте грибы.

Разогрейте сковороду, налейте немного оливкового масла. Добавьте шампиньоны с чесноком, паприку и базилик. Обжаривайте 3 минуты на сильном огне. Посолите, поперчите.

3. Влейте сливки и добавьте сыр.

Когда грибы подрумянятся — влейте сливки, добавьте пармезан и моцареллу. Помешивайте до полного расплавления сыра. В конце — добавьте петрушку.

4. Параллельно отварите пасту.

Готовьте её до аль денте, обязательно посолив воду. Чуть воды оставьте — она ещё пригодится.

5. Объедините.

Слейте пасту и добавьте её в соус. Перемешайте, прогрейте 2-3 минуты. Если соус слишком густой — подлейте немного воды от пасты.

6. Финальные штрихи.

Подавайте сразу, посыпав хлопьями чили. Идеально — в тёплых тарелках.

Уточнения

Спаге́тти (мн. ч. итал. spaghetti, от ед. ч. spaghetto - "тонкая бечёвка; шпагат") — итальянское название длинной тонкой прямой вермишели, нитевидных макаронных изделий длиной до 50-75 см и диаметром около 2 мм.

