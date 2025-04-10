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Столовая СССР: почему тут еда была вкусной даже без шеф-повара

1:57
Еда

Советская система общественного питания выработала свою уникальную модель, где качество было заложено в саму систему приготовления пищи, а не зависело от личности конкретного повара.

Столовая
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Столовая

Ну и ещё были причины.

Простые и проверенные рецепты

Меню строилось на классике ГОСТа — рецептах, которые десятилетиями оттачивались в каждой кухне страны. Там не было излишеств: всё просто, логично и вкусно. Даже тефтели или запеканка — строго по технологии, с правильными пропорциями. В этом была сила.

Натуральные продукты

Несмотря на дефицит, в столовых использовали простые и натуральные ингредиенты: молоко, мясо, картошку, морковь, гречку. Никаких искусственных загустителей, ароматизаторов или "пищевых заменителей" — всё по-настоящему.

Домашняя атмосфера

Советская столовая — это как большая общая кухня. Еда готовилась не на шоу, а "для людей", с расчётом на сытность и пользу. Работницы столовой часто сами ели из тех же кастрюль — а значит, старались готовить как дома.

Стандарты и ответственность

Не было "фантазий от шефа", зато был ГОСТ и технологическая карта. Повара знали: отступишь — нарушишь не только вкус, но и правила. Такая дисциплина помогала держать качество на уровне.

Эффект ностальгии

Многие вспоминают ту еду с теплом: вкус детства, молодости, института, заводской смены. Даже если блюда были простыми, мы ели их в кругу друзей, коллег, одногруппников. Эмоции усиливают вкус — и остаются на всю жизнь.

В советской столовой вкус шёл не из-под руки шеф-повара, а из душевного сочетания простоты, честности и настоящих продуктов. Может, не гурманство, но зато по-настоящему — сытно и тепло.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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