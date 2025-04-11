Плов в тыкве: праздничное блюдо, которое удивит всех

2:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы ищете эффектное и по-настоящему вкусное блюдо на праздник или для уютного воскресного обеда — вы его нашли. Тыква, фаршированная сочным мясом, ароматным рисом и овощами, выглядит, как произведение искусства, а на вкус не уступает лучшим ресторанным позициям. И что особенно приятно — никакой лишней посуды: сама тыква становится съедобной кастрюлей.

Фото: commons.wikimedia.org by Chaojoker, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Запечённая тыква

Ингредиенты (на 6 порций):

Тыква — 1 шт.

Свинина — 600 г

Ананасы консервированные — 200 г

Рис длиннозёрный — 100 г

Морковь — 2 шт.

Красный сладкий перец — 2 шт.

Лук — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Сливочное масло — 50 г

Оливковое масло — 2 ст. л.

Молотый мускатный орех — 0,5 ч. л.

Тимьян — 2 веточки

Соль и перец — по вкусу

Как готовить:

1. Подготовка

Промойте рис, залейте холодной водой на 30 минут. Свинину нарежьте кубиками. Перцы освободите от семян и нарежьте соломкой, как и морковь. Лук — мелкими кубиками, чеснок измельчите, ананасы порежьте.

2. Обжарка и тушение

На сковороде разогрейте оливковое масло, добавьте сливочное и обжарьте лук до прозрачности. Всыпьте морковь и перец, готовьте 3 минуты. Добавьте мясо и жарьте до золотистой корочки. Введите рис, специи, чеснок и 200 мл горячей воды. Тушите 10 минут под крышкой. В конце добавьте ананасы.

3. Запекание

Разогрейте духовку до 200 °C. У тыквы срежьте верхушку и удалите семена. Заполните её начинкой, накройте крышкой-"шляпкой" и поставьте на противень. Запекайте 2 часа (если тыквы маленькие — 1,5 ч).

4. Подача

Готовую тыкву можно подать целиком, разложив по тарелкам мякоть и начинку. Маленькие тыквы удобно подавать порционно — каждой по одной.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).



