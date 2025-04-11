Если вы ищете эффектное и по-настоящему вкусное блюдо на праздник или для уютного воскресного обеда — вы его нашли. Тыква, фаршированная сочным мясом, ароматным рисом и овощами, выглядит, как произведение искусства, а на вкус не уступает лучшим ресторанным позициям. И что особенно приятно — никакой лишней посуды: сама тыква становится съедобной кастрюлей.
Тыква — 1 шт.
Свинина — 600 г
Ананасы консервированные — 200 г
Рис длиннозёрный — 100 г
Морковь — 2 шт.
Красный сладкий перец — 2 шт.
Лук — 1 шт.
Чеснок — 2 зубчика
Сливочное масло — 50 г
Оливковое масло — 2 ст. л.
Молотый мускатный орех — 0,5 ч. л.
Тимьян — 2 веточки
Соль и перец — по вкусу
1. Подготовка
Промойте рис, залейте холодной водой на 30 минут. Свинину нарежьте кубиками. Перцы освободите от семян и нарежьте соломкой, как и морковь. Лук — мелкими кубиками, чеснок измельчите, ананасы порежьте.
2. Обжарка и тушение
На сковороде разогрейте оливковое масло, добавьте сливочное и обжарьте лук до прозрачности. Всыпьте морковь и перец, готовьте 3 минуты. Добавьте мясо и жарьте до золотистой корочки. Введите рис, специи, чеснок и 200 мл горячей воды. Тушите 10 минут под крышкой. В конце добавьте ананасы.
3. Запекание
Разогрейте духовку до 200 °C. У тыквы срежьте верхушку и удалите семена. Заполните её начинкой, накройте крышкой-"шляпкой" и поставьте на противень. Запекайте 2 часа (если тыквы маленькие — 1,5 ч).
4. Подача
Готовую тыкву можно подать целиком, разложив по тарелкам мякоть и начинку. Маленькие тыквы удобно подавать порционно — каждой по одной.
Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Водители, сверлящие катализатор ради "ускорения", рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.