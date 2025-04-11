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Плов в тыкве: праздничное блюдо, которое удивит всех

2:11
Еда

Если вы ищете эффектное и по-настоящему вкусное блюдо на праздник или для уютного воскресного обеда — вы его нашли. Тыква, фаршированная сочным мясом, ароматным рисом и овощами, выглядит, как произведение искусства, а на вкус не уступает лучшим ресторанным позициям. И что особенно приятно — никакой лишней посуды: сама тыква становится съедобной кастрюлей.

Запечённая тыква
Фото: commons.wikimedia.org by Chaojoker, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Запечённая тыква

Ингредиенты (на 6 порций):

  • Тыква — 1 шт.

  • Свинина — 600 г

  • Ананасы консервированные — 200 г

  • Рис длиннозёрный — 100 г

  • Морковь — 2 шт.

  • Красный сладкий перец — 2 шт.

  • Лук — 1 шт.

  • Чеснок — 2 зубчика

  • Сливочное масло — 50 г

  • Оливковое масло — 2 ст. л.

  • Молотый мускатный орех — 0,5 ч. л.

  • Тимьян — 2 веточки

  • Соль и перец — по вкусу

Как готовить:

1. Подготовка
Промойте рис, залейте холодной водой на 30 минут. Свинину нарежьте кубиками. Перцы освободите от семян и нарежьте соломкой, как и морковь. Лук — мелкими кубиками, чеснок измельчите, ананасы порежьте.

2. Обжарка и тушение
На сковороде разогрейте оливковое масло, добавьте сливочное и обжарьте лук до прозрачности. Всыпьте морковь и перец, готовьте 3 минуты. Добавьте мясо и жарьте до золотистой корочки. Введите рис, специи, чеснок и 200 мл горячей воды. Тушите 10 минут под крышкой. В конце добавьте ананасы.

3. Запекание
Разогрейте духовку до 200 °C. У тыквы срежьте верхушку и удалите семена. Заполните её начинкой, накройте крышкой-"шляпкой" и поставьте на противень. Запекайте 2 часа (если тыквы маленькие — 1,5 ч).

4. Подача
Готовую тыкву можно подать целиком, разложив по тарелкам мякоть и начинку. Маленькие тыквы удобно подавать порционно — каждой по одной.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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