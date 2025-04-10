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Кухня СССР. ТОП-5 блюд из говяжьей печени

Столовая СССР: ТОП-5 молочных блюд, которые будоражат ностальгию

Еда

Советские столовые — это не только подносы, алюминиевые вилки и кисель в гранёном стакане. Это целая гастрономическая эпоха, где молочные блюда занимали особое место.

Манная каша
Фото: Wikimedia Commons by Pohled 111, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Манная каша

Их ели на завтрак, в детсадах, школах, больницах и на заводах. Аромат манки, запеканок и горячего молока с пенкой — всё это навсегда прописалось в памяти нескольких поколений. Вспоминаем 5 культовых молочных блюд из СССР, которые были в каждом меню.

1. Манная каша

Где подавали: детсады, школы, больницы. Фирменная черта: комочки (иногда с сюрпризом в виде пригорелого дна кастрюли), маслице по центру и капля варенья сверху.

Ностальгия: ты или обожал её или ненавидел с детства. Третьего не дано.

2. Творожная запеканка

Состав: творог, яйцо, манка, изюм (иногда). Подача: порционно, сверху — румяная корочка, а рядом ложка сметаны.

В чём кайф: лёгкая, сытная, идеальна на завтрак. Иногда чуть подгоревшая, но от этого только вкуснее.

3. Молочный суп с вермишелью

Для кого: для всех, кто плохо ел "первое". Ингредиенты: молоко, вермишель, щепотка соли, иногда немного сахара.

Почему в списке: он был в каждом детстве. Его не заказывали — его просто подавали.

4. Рисовая каша на молоке

Особенности: густая, белоснежная, сладкая. С чем подавали: с маслом, изредка — с фруктовой подливкой.

Классика жанра: особенно хороша была "с вечера" — когда на утро её разогревали в кастрюле до лёгкой корочки.

5. Молочный кисель

Консистенция: густой, почти как пудинг. Чем запомнился: подача в чашке или глубокой пиале, часто с вафелькой или печенькой.

Неожиданно вкусно: нежный ванильный аромат, еле уловимая сладость, и ощущение "вот теперь точно поел".

Молочные блюда в советской столовой были не просто едой — они были частью образа жизни, заботой о детях, рабочем классе и всем, кто сидел за длинными деревянными столами с клеёнкой. Сегодня к этим вкусам возвращаются — кто-то с ностальгией, кто-то из интереса.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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