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Кухня СССР. ТОП-5 блюд из говяжьей печени

2:08
Еда

Советская кухня — это не только борщи и котлеты.

Печень с луком
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Печень с луком

Говяжья печень занимала в рационе особое место: дешевая, полезная и сытная, она часто становилась звездой семейного ужина.

Наши бабушки умели готовить её так, что даже дети не капризничали. В этой подборке — 5 лучших блюд из печени по рецептам из прошлого, которые не теряют актуальности и сегодня.

1. Печёночные оладьи (котлеты)

Простой, но вкусный способ приготовить печень. Куриную или говяжью печень пропускали через мясорубку, добавляли лук, яйца, немного муки или манки — и жарили как оладьи.

Совет: особенно вкусны со сметаной или чесночным соусом.

2. Тушёная печень с луком и сметаной

Один из самых популярных домашних рецептов. Печень быстро обжаривается, потом тушится в сметане с луком — получается нежно и ароматно.

Подача: классика — с гречкой или картофельным пюре.

3. Печень по-строгановски

Альтернатива бефстроганову: печень режется соломкой, обжаривается с луком, потом тушится в смеси томатной пасты и сметаны.

Вкус: насыщенный, немного пикантный — отличный вариант на ужин.

4. Печень с картофелем в духовке

Сытное и ароматное блюдо "одной формы": слоями укладываются картофель, печень, лук, всё заливается сметаной или майонезом и запекается.

Уютное блюдо: как воскресный обед у бабушки.

5. Салат из варёной печени

Отличная закуска на каждый день или к праздничному столу. Варёную печень натирали на тёрке и смешивали с яйцами, маринованными огурцами, луком, иногда с морковью.

Фишка: хорошо намазывается на хлеб, особенно чёрный.

Печень в советской кухне — это символ домашнего уюта и кулинарной изобретательности. Из самых простых продуктов бабушки создавали настоящие шедевры: сытные, душевные, незабываемые.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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