Самая вкусная жареная картошка от бабушек СССР: без спешки, с душой и хрустом

1:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Жареная картошка у бабушки — это не просто еда. Это ритуал, забота и маленький гастрономический праздник в обычный день.

Фото: commons.wikimedia.org by Chris Corwin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Жареная картошка

Ни один ресторан не сравнится с тем, как бабушка готовила: тихо шкварчало, пахло луком, а на плите уже стояла чугунная сковорода, проверенная временем. И главное — никуда не торопилась. Всё делалось "как надо".

Рецепт жареной картошки по-бабушкиному

Ингредиенты

Картофель — 6-8 штук

Репчатый лук — 1-2 головки

Сало (или растительное масло)

Соль — по вкусу

Перец чёрный молотый

Зелень — укроп или петрушка (по желанию).

1. Подготовка — без спешки

Картошку чистили вручную, тоненько, чтобы не пропадало добро

Нарезка — полукольцами или ломтиками, не слишком тонко: "А то кашу получишь"

Лук — нарезался крупно и отдельно. Он шёл не сразу!

2. Жарим — только на чугунной сковородке

Разогревалась сильно, пока масло (или вытопленное сало) не начинало шипеть

Картошка выкладывалась одним слоем: "Пусть сначала поджарится снизу"

Только когда снизу образовывалась золотистая корочка — переворачивали

Лук добавляли в середине жарки, чтобы он не сгорел, а стал мягким и ароматным.

Секрет бабушки

Никакой крышки! — иначе "не жареная, а тушёная получится" Иногда в конце — кусочек сливочного масла и свежая зелень Жарили на среднем огне, долго. Потому что вкус требует терпения.

Бабушкина жареная картошка — это не про технологии, а про душу, когда ты ешь, а на сердце — тепло. Потому что каждую дольку она жарила для любимых внуков. Хрустящая снаружи, мягкая внутри, с ароматом дома, где тебя всегда ждали.