Рестораны СССР. Каким было меню заведения Москва в 1986 году

Ресторан в СССР был местом стиля и возможностей.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Меню ресторана

Давайте окунёмся в атмосферу настоящего советского ресторана 1986 года — с приглушённым светом, фоном ансамбля и официантами в белых пиджаках. Вот аутентичное меню: без изысков, но со статусом.

Холодные закуски

Селёдка с луком и маслом — 15 коп.

Ассорти мясное (язык, буженина, колбаса) — 60 коп.

Икра красная в тарталетке — 90 коп.

Салат "Столичный" (Оливье) — 45 коп.

Салат из крабов с рисом и яйцом — 95 коп.

Первые блюда

Борщ с говядиной и сметаной — 25 коп.

Суп грибной с вермишелью — 22 коп.

Уха из осетрины — 60 коп.

Горячие блюда

Бёфстроганов с картофельным пюре — 55 коп.

Котлета "Пожарская" с гарниром — 45 коп.

Осетрина жареная с лимоном и зеленью — 1 руб. 30 коп.

Отбивная по-московски с жареным картофелем — 60 коп.

Курица, запечённая с грибами и сыром — 70 коп.

Десерты

Мороженое пломбир с фруктами — 40 коп.

Желе с вареньем — 25 коп.

Пирожное "Картошка" — 18 коп.

Фрукты в ассортименте — 50-80 коп.

Напитки и алкоголь

Коньяк "Арарат" (50 г) — 2 руб. 80 коп.

Шампанское "Советское" (1 бутылка) — 6 руб.

Вино "Кагор" (рюмка) — 50 коп.

Сок в графине (яблочный, вишнёвый) — 20 коп.

Минеральная вода "Ессентуки" — 12 коп.

Живая музыка: ансамбль "Гармония"

Играет ежедневно с 19:00 до 23:00. Заказ мелодии — 50 коп.

Как всё происходило

Стол бронировали через знакомых. С собой обязательно брали "на чай" официанту. Некоторые блюда "были", но не значились в меню (надо было знать, как спросить). Если везло — удавалось взять чёрную икру "по знакомству".