Рестораны СССР. Каким было меню заведения Москва в 1986 году
Ресторан в СССР был местом стиля и возможностей.
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Меню ресторана
Давайте окунёмся в атмосферу настоящего советского ресторана 1986 года — с приглушённым светом, фоном ансамбля и официантами в белых пиджаках. Вот аутентичное меню: без изысков, но со статусом.
Холодные закуски
- Селёдка с луком и маслом — 15 коп.
- Ассорти мясное (язык, буженина, колбаса) — 60 коп.
- Икра красная в тарталетке — 90 коп.
- Салат "Столичный" (Оливье) — 45 коп.
- Салат из крабов с рисом и яйцом — 95 коп.
Первые блюда
- Борщ с говядиной и сметаной — 25 коп.
- Суп грибной с вермишелью — 22 коп.
- Уха из осетрины — 60 коп.
Горячие блюда
- Бёфстроганов с картофельным пюре — 55 коп.
- Котлета "Пожарская" с гарниром — 45 коп.
- Осетрина жареная с лимоном и зеленью — 1 руб. 30 коп.
- Отбивная по-московски с жареным картофелем — 60 коп.
- Курица, запечённая с грибами и сыром — 70 коп.
Десерты
- Мороженое пломбир с фруктами — 40 коп.
- Желе с вареньем — 25 коп.
- Пирожное "Картошка" — 18 коп.
- Фрукты в ассортименте — 50-80 коп.
Напитки и алкоголь
- Коньяк "Арарат" (50 г) — 2 руб. 80 коп.
- Шампанское "Советское" (1 бутылка) — 6 руб.
- Вино "Кагор" (рюмка) — 50 коп.
- Сок в графине (яблочный, вишнёвый) — 20 коп.
- Минеральная вода "Ессентуки" — 12 коп.
Живая музыка: ансамбль "Гармония"
Играет ежедневно с 19:00 до 23:00. Заказ мелодии — 50 коп.
Как всё происходило
- Стол бронировали через знакомых.
- С собой обязательно брали "на чай" официанту.
- Некоторые блюда "были", но не значились в меню (надо было знать, как спросить).
- Если везло — удавалось взять чёрную икру "по знакомству".