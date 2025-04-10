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Рестораны СССР. Каким было меню заведения Москва в 1986 году

Еда

Ресторан в СССР был местом стиля и возможностей.

Меню ресторана
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Меню ресторана

Давайте окунёмся в атмосферу настоящего советского ресторана 1986 года — с приглушённым светом, фоном ансамбля и официантами в белых пиджаках. Вот аутентичное меню: без изысков, но со статусом.

Холодные закуски

  • Селёдка с луком и маслом — 15 коп.
  • Ассорти мясное (язык, буженина, колбаса) — 60 коп.
  • Икра красная в тарталетке — 90 коп.
  • Салат "Столичный" (Оливье) — 45 коп.
  • Салат из крабов с рисом и яйцом — 95 коп.

Первые блюда

  • Борщ с говядиной и сметаной — 25 коп.
  • Суп грибной с вермишелью — 22 коп.
  • Уха из осетрины — 60 коп.

Горячие блюда

  • Бёфстроганов с картофельным пюре — 55 коп.
  • Котлета "Пожарская" с гарниром — 45 коп.
  • Осетрина жареная с лимоном и зеленью — 1 руб. 30 коп.
  • Отбивная по-московски с жареным картофелем — 60 коп.
  • Курица, запечённая с грибами и сыром — 70 коп.

Десерты

  • Мороженое пломбир с фруктами — 40 коп.
  • Желе с вареньем — 25 коп.
  • Пирожное "Картошка" — 18 коп.
  • Фрукты в ассортименте — 50-80 коп.

Напитки и алкоголь

  • Коньяк "Арарат" (50 г) — 2 руб. 80 коп.
  • Шампанское "Советское" (1 бутылка) — 6 руб.
  • Вино "Кагор" (рюмка) — 50 коп.
  • Сок в графине (яблочный, вишнёвый) — 20 коп.
  • Минеральная вода "Ессентуки" — 12 коп.

Живая музыка: ансамбль "Гармония"

Играет ежедневно с 19:00 до 23:00. Заказ мелодии — 50 коп.

Как всё происходило

  1. Стол бронировали через знакомых.
  2. С собой обязательно брали "на чай" официанту.
  3. Некоторые блюда "были", но не значились в меню (надо было знать, как спросить).
  4. Если везло — удавалось взять чёрную икру "по знакомству".

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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