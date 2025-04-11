Фасолевый паштет: здоровая альтернатива мясным закускам

2:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Фасолевый паштет — это вкусная и полезная альтернатива мясным закускам. Он готовится из простых ингредиентов и не требует сложных кулинарных навыков. Этот рецепт станет отличным дополнением к вегетарианскому меню или разнообразит рацион. Даже искушённые гурманы могут не отличить его от мясного паштета.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бутерброды

Процесс приготовления фасолевого паштета очень прост. Вам понадобятся:

200 г красной фасоли (можно использовать консервированную или отварную);

100 г плавленого сыра;

1 варёное яйцо;

2–3 зубчика чеснока;

любимые специи по вкусу (например, паприка, чёрный перец, соль, зелень).

Приготовление

Фасоль предварительно замочите в воде на 4–6 часов, затем отварите до готовности (около 1–1,5 часов). Если вы используете консервированную фасоль, слейте жидкость и промойте её под холодной водой. Нарежьте плавленый сыр небольшими кубиками, а варёное яйцо измельчите на тёрке или ножом. Чеснок пропустите через пресс или мелко нарежьте. Все ингредиенты сложите в чашу погружного блендера и тщательно измельчите до получения однородной массы. Если паштет получается слишком плотным, можно добавить немного жидкости (например, растительного масла или воды) для достижения нужной консистенции. По желанию, в паштет можно добавить грецкие орехи (50 г) и обжаренный лук (1 луковица) для разнообразия вкуса.

Готовый паштет переложите в удобную ёмкость, приправьте специями по вкусу и охладите в холодильнике перед подачей. Он отлично подходит для бутербродов, канапе или как самостоятельная закуска.



Фасолевый паштет не только вкусный, но и питательный. Он богат белком, клетчаткой и витаминами, что делает его отличным выбором для здорового питания. Попробуйте этот рецепт и убедитесь, что растительные продукты могут быть не менее аппетитными и сытными, чем мясные.

Уточнения

Фасо́ль (лат. Phaséolus) — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий.



Паште́т (нем. Pastete — «паштет, пирожок», «оболочка из теста преимущественно цилиндрической формы для пикантного рагу, блюдо из рубленого мяса, дичи или рыбы, запечённое в оболочке из теста или сервированное в террине») — изысканное закусочное блюдо в форме вязкой однородной тестообразной массы из отваренного или жареного и затем протёртого мяса, рыбы, дичи и субпродуктов.

