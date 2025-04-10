Остались яичные белки? Попробуйте этот восхитительный десерт с мёдом и миндалем

2:03 Your browser does not support the audio element. Еда

На Пасху мы съедаем много яиц: не только варим их с ветчиной, но и активно используем для выпечки. Обычно желтка требуется больше, и в холодильнике остается немного яичного белка. Не стоит его выбрасывать — лучше приготовить что-то вкусное для гостей.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Печенье с миндалём

Ингредиенты

Мёд — 300 г

Яичный белок — 1 шт.

Миндальная мука — 200 г

Сахарный песок — 100 г

Соль — щепотка

Сливочное масло — 50 г

Нарезанный миндаль — 100 г

Сахарная пудра — 100 г

Приготовление

Мёд доведите до кипения в небольшой кастрюле. Яичный белок положите в чашу кухонного комбайна и начните взбивать на низкой скорости. Постепенно увеличивайте скорость до средней. Когда мёд почти закипит, введите его в комбайн и включите на высокую скорость. Взбивайте до образования пены. Через 30 секунд добавьте мёд в пену и продолжайте взбивать. Остудите смесь 2–3 минуты. Затем выключите комбайн и добавьте соль. Добавьте в яичную смесь сахарный песок, миндальную муку и сливочное масло. Тщательно перемешайте до образования теста. Накройте тесто пищевой пленкой и уберите в холодильник на 1 час. Посыпьте рабочую поверхность миндалем. Разделите тесто на 5 равных частей и раскатайте каждую в лепешку толщиной 1,5–2 см. Уберите раскатанные лепешки в холодильник еще на 2 часа. Разрежьте охлажденные лепешки на кусочки размером 5 см. Обваляйте их в сахарной пудре и выложите на противень, застеленный бумагой для выпечки. Оставляйте расстояние между кусочками не менее 2 см. Выпекайте в предварительно разогретой до 180 °C духовке 13 минут, пишет венгерское издание Mindmegette.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.



Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности.

