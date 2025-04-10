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Остались яичные белки? Попробуйте этот восхитительный десерт с мёдом и миндалем

2:03
Еда

На Пасху мы съедаем много яиц: не только варим их с ветчиной, но и активно используем для выпечки. Обычно желтка требуется больше, и в холодильнике остается немного яичного белка. Не стоит его выбрасывать — лучше приготовить что-то вкусное для гостей.

Печенье с миндалём
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Печенье с миндалём

Ингредиенты

  • Мёд — 300 г
  • Яичный белок — 1 шт.
  • Миндальная мука — 200 г
  • Сахарный песок — 100 г
  • Соль — щепотка
  • Сливочное масло — 50 г
  • Нарезанный миндаль — 100 г
  • Сахарная пудра — 100 г

Приготовление

  1. Мёд доведите до кипения в небольшой кастрюле.
  2. Яичный белок положите в чашу кухонного комбайна и начните взбивать на низкой скорости. Постепенно увеличивайте скорость до средней.
  3. Когда мёд почти закипит, введите его в комбайн и включите на высокую скорость. Взбивайте до образования пены.
  4. Через 30 секунд добавьте мёд в пену и продолжайте взбивать. Остудите смесь 2–3 минуты. Затем выключите комбайн и добавьте соль.
  5. Добавьте в яичную смесь сахарный песок, миндальную муку и сливочное масло. Тщательно перемешайте до образования теста.
  6. Накройте тесто пищевой пленкой и уберите в холодильник на 1 час.
  7. Посыпьте рабочую поверхность миндалем. Разделите тесто на 5 равных частей и раскатайте каждую в лепешку толщиной 1,5–2 см.
  8. Уберите раскатанные лепешки в холодильник еще на 2 часа.
  9. Разрежьте охлажденные лепешки на кусочки размером 5 см. Обваляйте их в сахарной пудре и выложите на противень, застеленный бумагой для выпечки. Оставляйте расстояние между кусочками не менее 2 см.
  10. Выпекайте в предварительно разогретой до 180 °C духовке 13 минут, пишет венгерское издание Mindmegette.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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