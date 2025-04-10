Остались яичные белки? Попробуйте этот восхитительный десерт с мёдом и миндалем

На Пасху мы съедаем много яиц: не только варим их с ветчиной, но и активно используем для выпечки. Обычно желтка требуется больше, и в холодильнике остается немного яичного белка. Не стоит его выбрасывать — лучше приготовить что-то вкусное для гостей.
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Печенье с миндалём
Ингредиенты
Мёд — 300 г
Яичный белок — 1 шт.
Миндальная мука — 200 г
Сахарный песок — 100 г
Соль — щепотка
Сливочное масло — 50 г
Нарезанный миндаль — 100 г
Сахарная пудра — 100 г
Приготовление
Мёд доведите до кипения в небольшой кастрюле.
Яичный белок положите в чашу кухонного комбайна и начните взбивать на низкой скорости. Постепенно увеличивайте скорость до средней.
Когда мёд почти закипит, введите его в комбайн и включите на высокую скорость. Взбивайте до образования пены.
Через 30 секунд добавьте мёд в пену и продолжайте взбивать. Остудите смесь 2–3 минуты. Затем выключите комбайн и добавьте соль.
Добавьте в яичную смесь сахарный песок, миндальную муку и сливочное масло. Тщательно перемешайте до образования теста.
Накройте тесто пищевой пленкой и уберите в холодильник на 1 час.
Посыпьте рабочую поверхность миндалем. Разделите тесто на 5 равных частей и раскатайте каждую в лепешку толщиной 1,5–2 см.
Уберите раскатанные лепешки в холодильник еще на 2 часа.
Разрежьте охлажденные лепешки на кусочки размером 5 см. Обваляйте их в сахарной пудре и выложите на противень, застеленный бумагой для выпечки. Оставляйте расстояние между кусочками не менее 2 см.
Выпекайте в предварительно разогретой до 180 °C духовке 13 минут, пишет венгерское издание Mindmegette.