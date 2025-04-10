Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сейсмическая активность на севере Мьянмы: новых жертв не миновать?
ТОП-5 грузовых машин СССР для новичков
Какой питомец перехитрит вас первым: кошка или собака
Как дёшево и просто обзавестись новой магнолией
Рассказ служанки: в финальном сезоне зрителей ждёт новый шокирующий поворот
Шерлок Холмс снова в деле: как 93-летний детектив раскрывает тайну старых лет
Вам больше не нужно ходить в салон — натуральные маски для лица, которые творят чудеса
Униженная легенда Баварии пожалуется Интеру
Защита от потоков дешёвых товаров из Китая: что замышляет Чехия

Панировка, которая не прилипает: как готовить мясо как в лучших ресторанах

2:17
Еда

Жареное мясо — визитная карточка венгерской кухни и главный герой многих воскресных семейных трапез. Его готовят из разных видов мяса: от классических свиных отбивных до куриной грудки и телятины, как в случае с венским шницелем. Чтобы результат получился идеальным, панировка должна быть легкой, хрустящей и не прилипать к мясу. Для этого существует простой, но эффективный трюк.

Свиная отбивная
Фото: commons.wikimedia.org by Rkolarsky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Свиная отбивная

Секретный приём

Чтобы панированное мясо получилось воздушным и хрустящим, добавьте столовую ложку масла во взбитое яйцо перед тем, как обмакнуть в него мясо. Этот прием заимствован из приготовления венских шницелей, где важно, чтобы панировочные сухари создавали вокруг мяса воздушную прослойку. Масло предотвращает слипание белков, делая панировку эластичной и легкой. В результате она не будет твердой и резиновой, а останется воздушной и хрустящей.

Как приготовить идеальное жареное мясо

Чтобы ваше блюдо получилось на высшем уровне, обратите внимание на следующие детали:

  • Тонкие ломтики мяса: Чем тоньше мясо, тем быстрее и равномернее оно прожарится. Панировка будет лучше держаться и легче отделяться.
  • Горячее масло: Для жарки используйте масло, разогретое до 170-180 градусов. Это обеспечит равномерное покрытие мяса со всех сторон и золотисто-коричневый цвет.
  • Мелкие панировочные сухари: Используйте панировочные сухари мелкого помола, чтобы создать плотную и равномерную корочку, которая будет лучше удерживать пар. Это придаст мясу воздушность и высоту.
  • Сбрызгивание маслом: Во время жарки сбрызните мясо небольшим количеством масла. Это увлажнит панировку и поможет пару оставаться внутри, делая корочку хрустящей и воздушной.

Следуя этим простым советам, вы сможете значительно улучшить качество жареного мяса. Результат будет не только аппетитным, но и впечатляющим. Попробуйте эти хитрости в следующий раз, и ваше блюдо заиграет новыми красками, уверены авторы венгерского издания Mindmegette.

Уточнения

Панирова́ние паниро́вка (от фр. paner, panures — «толчёные сухари») — завершающий этап подготовки продукта к жарке.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми
Наука и техника
Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми Аудио 
Ядро Земли делает неожиданную паузу: что это значит для нашей планеты?
Наука и техника
Ядро Земли делает неожиданную паузу: что это значит для нашей планеты? Аудио 
Секрет крепкой рассады — нашатырный рецепт, который знают не все
Садоводство, цветоводство
Секрет крепкой рассады — нашатырный рецепт, который знают не все Аудио 
Популярное
Нашли в шахте, а теперь боятся показывать — слишком древнее, слишком идеальное

В шахтах Южной Африки нашли идеально круглые металлические сферы с насечками. Их возраст — миллиарды лет, а происхождение остаётся неизвестным.

Нашли в шахте, а теперь боятся показывать — слишком древнее, слишком идеальное
Кошка как первый симптом? Неожиданный путь к шизофрении начинается с ласки
Кошка как первый симптом? Неожиданный путь к шизофрении начинается с ласки
Космос шепчет о Планете 9: последние данные астрономов поражают воображение
Камуфляж, шипение и паника на участке: как отличить полоза от гадюки
США выводят контингент из логистического центра снабжения ВСУ в Жешуве. О чём сигнал? Любовь Степушова Потери ВСУ в 10 раз выше официальных: как скрывают правду в кулуарах офиса президента Дмитрий Плотников Секрет монахов раскрыт: какой неожиданный материал выбрали средневековые переплётчики для самых ценных книг Игорь Буккер
Угроза, которую мы недооценили: почему крокодил — один из самых совершенных зверей планеты
Сколько стоили самые популярные мотоциклы в СССР
Тайны мицологии: три вида сморчков, о которых должен знать каждый грибник
Тайны мицологии: три вида сморчков, о которых должен знать каждый грибник
Последние материалы
Сейсмическая активность на севере Мьянмы: новых жертв не миновать?
ТОП-5 грузовых машин СССР для новичков
Какой питомец перехитрит вас первым: кошка или собака
Панировка, которая не прилипает: как готовить мясо как в лучших ресторанах
Как дёшево и просто обзавестись новой магнолией
Шерлок Холмс снова в деле: как 93-летний детектив раскрывает тайну старых лет
Рассказ служанки: в финальном сезоне зрителей ждёт новый шокирующий поворот
Вам больше не нужно ходить в салон — натуральные маски для лица, которые творят чудеса
Униженная легенда Баварии пожалуется Интеру
Защита от потоков дешёвых товаров из Китая: что замышляет Чехия
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.