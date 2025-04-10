Панировка, которая не прилипает: как готовить мясо как в лучших ресторанах

Жареное мясо — визитная карточка венгерской кухни и главный герой многих воскресных семейных трапез. Его готовят из разных видов мяса: от классических свиных отбивных до куриной грудки и телятины, как в случае с венским шницелем. Чтобы результат получился идеальным, панировка должна быть легкой, хрустящей и не прилипать к мясу. Для этого существует простой, но эффективный трюк.
Секретный приём
Чтобы панированное мясо получилось воздушным и хрустящим, добавьте столовую ложку масла во взбитое яйцо перед тем, как обмакнуть в него мясо. Этот прием заимствован из приготовления венских шницелей, где важно, чтобы панировочные сухари создавали вокруг мяса воздушную прослойку. Масло предотвращает слипание белков, делая панировку эластичной и легкой. В результате она не будет твердой и резиновой, а останется воздушной и хрустящей.
Как приготовить идеальное жареное мясо
Чтобы ваше блюдо получилось на высшем уровне, обратите внимание на следующие детали:
Следуя этим простым советам, вы сможете значительно улучшить качество жареного мяса. Результат будет не только аппетитным, но и впечатляющим. Попробуйте эти хитрости в следующий раз, и ваше блюдо заиграет новыми красками, уверены авторы венгерского издания Mindmegette.
Панирова́ние паниро́вка (от фр. paner, panures — «толчёные сухари») — завершающий этап подготовки продукта к жарке.
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