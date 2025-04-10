Панировка, которая не прилипает: как готовить мясо как в лучших ресторанах

2:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Жареное мясо — визитная карточка венгерской кухни и главный герой многих воскресных семейных трапез. Его готовят из разных видов мяса: от классических свиных отбивных до куриной грудки и телятины, как в случае с венским шницелем. Чтобы результат получился идеальным, панировка должна быть легкой, хрустящей и не прилипать к мясу. Для этого существует простой, но эффективный трюк.

Фото: commons.wikimedia.org by Rkolarsky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Свиная отбивная

Секретный приём

Чтобы панированное мясо получилось воздушным и хрустящим, добавьте столовую ложку масла во взбитое яйцо перед тем, как обмакнуть в него мясо. Этот прием заимствован из приготовления венских шницелей, где важно, чтобы панировочные сухари создавали вокруг мяса воздушную прослойку. Масло предотвращает слипание белков, делая панировку эластичной и легкой. В результате она не будет твердой и резиновой, а останется воздушной и хрустящей.

Как приготовить идеальное жареное мясо

Чтобы ваше блюдо получилось на высшем уровне, обратите внимание на следующие детали:

Тонкие ломтики мяса : Чем тоньше мясо, тем быстрее и равномернее оно прожарится. Панировка будет лучше держаться и легче отделяться.

: Чем тоньше мясо, тем быстрее и равномернее оно прожарится. Панировка будет лучше держаться и легче отделяться. Горячее масло : Для жарки используйте масло, разогретое до 170-180 градусов. Это обеспечит равномерное покрытие мяса со всех сторон и золотисто-коричневый цвет.

: Для жарки используйте масло, разогретое до 170-180 градусов. Это обеспечит равномерное покрытие мяса со всех сторон и золотисто-коричневый цвет. Мелкие панировочные сухари : Используйте панировочные сухари мелкого помола, чтобы создать плотную и равномерную корочку, которая будет лучше удерживать пар. Это придаст мясу воздушность и высоту.

: Используйте панировочные сухари мелкого помола, чтобы создать плотную и равномерную корочку, которая будет лучше удерживать пар. Это придаст мясу воздушность и высоту. Сбрызгивание маслом: Во время жарки сбрызните мясо небольшим количеством масла. Это увлажнит панировку и поможет пару оставаться внутри, делая корочку хрустящей и воздушной.

Следуя этим простым советам, вы сможете значительно улучшить качество жареного мяса. Результат будет не только аппетитным, но и впечатляющим. Попробуйте эти хитрости в следующий раз, и ваше блюдо заиграет новыми красками, уверены авторы венгерского издания Mindmegette.

Уточнения

Панирова́ние паниро́вка (от фр. paner, panures — «толчёные сухари») — завершающий этап подготовки продукта к жарке.

