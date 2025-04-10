Секреты свежей рыбы на Пасху: как сэкономить до 42% и сохранить вкус продукта

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Приближается светлый праздник Пасхи, и многие начинают задумываться о том, какие блюда будут на столе. Одним из традиционных угощений является рыба. Однако выбор и приготовление этого продукта — дело непростое.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Приготовление рыбы

Чтобы ваша праздничная трапеза была не только вкусной, но и экономичной, мы подготовили несколько советов от опытных торговцев. Читайте дальше, чтобы узнать, как выбрать свежую рыбу и сохранить её вкус до самого праздника.

Покупайте рыбу заранее для экономии. Торговцы на рынках Mercado do Peixe и Ladeira da Água Brusca рекомендуют покупать рыбу на Пасху заранее, чтобы сэкономить до 42%. Однако важно правильно заморозить рыбу, чтобы сохранить её вкус. Замораживайте рыбу сразу после покупки. Таина Барбоза, работающая на рынке Mercado do Peixe пять лет, советует класть рыбу в морозилку сразу после покупки. Это поможет сохранить её свежесть и вкус. Важно помнить, что замораживать рыбу повторно нельзя. Не мойте рыбу в проточной воде перед заморозкой. Таина предупреждает, что мыть рыбу в проточной воде перед заморозкой не стоит. Это может вызвать термический шок и ухудшить качество рыбы. Используйте лимон только при приготовлении рыбы. Хотя лимон часто используется для чистки рыбы, добавлять его в рыбу до приготовления не рекомендуется. Лимон содержит вещества, которые могут повлиять на вкус рыбы. Добавляйте лимон только при её приготовлении, рекомендует бразильское издание correio24horas.com.br.

Уточнения

Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом позвоночных, ещё ранее — классом.

