Готовим кукурузную кашу, которую съедят без уговоров

Овсянка, бутерброды, сырники — завтрак у многих повторяется изо дня в день. А ведь утро можно начинать с чего-то нового, вкусного и яркого. Предлагаем простой, но очень уютный рецепт кукурузной каши на молоке с ягодами и сливками. Золотистая, ароматная, с мягкой текстурой — она не только насытит, но и задаст настроение на весь день.
Подача с орехами и ягодами делает блюдо нарядным, а немного сливок превращают кашу почти в десерт — при этом она остаётся полезной и питательной.
Вода — 500 мл
Молоко — 500 мл
Соль — на кончике ножа
Кукурузная крупа — 200 г
Сахар — 3 ст. л.
Ванильный экстракт — 1/2 ч. л.
Сливки 33% — 200 мл
Ягоды и грецкие орехи — для подачи
1. В кастрюле с толстым дном соедините воду, молоко и щепотку соли. Доведите до кипения на сильном огне.
2. Убавьте огонь до минимума. Постепенно, постоянно помешивая венчиком, всыпьте кукурузную крупу.
3. Варите под крышкой около 30 минут, помешивая каждые 5 минут, чтобы ничего не пригорело.
4. Когда каша станет густой и однородной, снимите её с огня. Вмешайте сахар и ванильный экстракт, затем немного взбейте венчиком — это придаст нежную текстуру.
5. Разложите кашу по тарелкам. Сверху добавьте рубленые орехи, ягоды и немного холодных сливок. Подавайте сразу — и наслаждайтесь уютом с первой ложки.
Кукурузная мука — мука из кукурузных зёрен, прошедших предварительную очистку, удаление оболочки и зародыша.
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