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Готовим кукурузную кашу, которую съедят без уговоров

Еда

Овсянка, бутерброды, сырники — завтрак у многих повторяется изо дня в день. А ведь утро можно начинать с чего-то нового, вкусного и яркого. Предлагаем простой, но очень уютный рецепт кукурузной каши на молоке с ягодами и сливками. Золотистая, ароматная, с мягкой текстурой — она не только насытит, но и задаст настроение на весь день.

Каша с тыквой
Фото: commons.wikimedia.org by Katrin Gilger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Каша с тыквой

Подача с орехами и ягодами делает блюдо нарядным, а немного сливок превращают кашу почти в десерт — при этом она остаётся полезной и питательной.

Что понадобится:

  • Вода — 500 мл

  • Молоко — 500 мл

  • Соль — на кончике ножа

  • Кукурузная крупа — 200 г

  • Сахар — 3 ст. л.

  • Ванильный экстракт — 1/2 ч. л.

  • Сливки 33% — 200 мл

  • Ягоды и грецкие орехи — для подачи

Как готовить:

1. В кастрюле с толстым дном соедините воду, молоко и щепотку соли. Доведите до кипения на сильном огне.

2. Убавьте огонь до минимума. Постепенно, постоянно помешивая венчиком, всыпьте кукурузную крупу.

3. Варите под крышкой около 30 минут, помешивая каждые 5 минут, чтобы ничего не пригорело.

4. Когда каша станет густой и однородной, снимите её с огня. Вмешайте сахар и ванильный экстракт, затем немного взбейте венчиком — это придаст нежную текстуру.

5. Разложите кашу по тарелкам. Сверху добавьте рубленые орехи, ягоды и немного холодных сливок. Подавайте сразу — и наслаждайтесь уютом с первой ложки.

Уточнения

Кукурузная мука — мука из кукурузных зёрен, прошедших предварительную очистку, удаление оболочки и зародыша.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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