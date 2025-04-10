Морковь по-корейски, которую вы полюбите с первого кусочка

Морковь по-корейски — закуска, которая покорила все кухни в 90-е. И с тех пор прочно обосновалась в народной любви. Вроде бы всё просто: натер, заправил, настоял. Но многие хозяйки до сих пор ищут идеальные пропорции. То слишком кисло, то не хрустит, то чеснок "глохнет".
Мы тоже долго экспериментировали — и наконец вывели ту самую формулу! Морковка по этому рецепту получается яркой, сбалансированной и по-настоящему вкусной.
Морковь — 1 кг
Столовый уксус — 2 ст. л.
Чеснок — 1 головка
Грецкие орехи — 8 шт. (по желанию обжарить)
Репчатый лук — 1 шт.
Соль — 1-2 ст. л.
Сахар — 1 ч. л.
Молотый красный перец — 1 ч. л.
Кориандр (семена) — 2 ч. л.
Растительное масло — 90 мл
1. Морковь вымойте, очистите и натрите на специальной тёрке длинной тонкой соломкой. Слегка отожмите руками — пусть выйдет сок.
2. Переложите морковь в большую миску, полейте уксусом, перемешайте. Накройте плёнкой и отправьте в прохладное место на 8-10 часов.
3. Измельчите чеснок, орехи порубите (можно поджарить для яркости вкуса). Лук нарежьте полукольцами.
4. В морковь добавьте чеснок, орехи, соль, сахар, перец и кориандр. Перемешайте.
5. В сковороде разогрейте масло, обжарьте лук до прозрачности. Выньте шумовкой — сам лук не нужен, только ароматное масло.
6. Аккуратно влейте горячее масло в морковь. Перемешайте, накройте крышкой. Дайте настояться 10 часов при комнатной температуре.
После этого салат можно подавать — он отлично хранится в холодильнике и с каждым часом становится вкуснее.
Морковь по-корейски (также морковча, корё мар 마르코프차) — салат из нарезанной моркови (в виде тонкой и длинной соломки), чеснока, растительного масла и приправ (например кинзы).
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