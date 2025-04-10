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Морковь по-корейски, которую вы полюбите с первого кусочка

2:08
Еда

Морковь по-корейски — закуска, которая покорила все кухни в 90-е. И с тех пор прочно обосновалась в народной любви. Вроде бы всё просто: натер, заправил, настоял. Но многие хозяйки до сих пор ищут идеальные пропорции. То слишком кисло, то не хрустит, то чеснок "глохнет".

Салат из моркови
Фото: Adobe Stock by tanya78, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат из моркови

Мы тоже долго экспериментировали — и наконец вывели ту самую формулу! Морковка по этому рецепту получается яркой, сбалансированной и по-настоящему вкусной.

Ингредиенты:

  • Морковь — 1 кг

  • Столовый уксус — 2 ст. л.

  • Чеснок — 1 головка

  • Грецкие орехи — 8 шт. (по желанию обжарить)

  • Репчатый лук — 1 шт.

  • Соль — 1-2 ст. л.

  • Сахар — 1 ч. л.

  • Молотый красный перец — 1 ч. л.

  • Кориандр (семена) — 2 ч. л.

  • Растительное масло — 90 мл

Как приготовить:

1. Морковь вымойте, очистите и натрите на специальной тёрке длинной тонкой соломкой. Слегка отожмите руками — пусть выйдет сок.

2. Переложите морковь в большую миску, полейте уксусом, перемешайте. Накройте плёнкой и отправьте в прохладное место на 8-10 часов.

3. Измельчите чеснок, орехи порубите (можно поджарить для яркости вкуса). Лук нарежьте полукольцами.

4. В морковь добавьте чеснок, орехи, соль, сахар, перец и кориандр. Перемешайте.

5. В сковороде разогрейте масло, обжарьте лук до прозрачности. Выньте шумовкой — сам лук не нужен, только ароматное масло.

6. Аккуратно влейте горячее масло в морковь. Перемешайте, накройте крышкой. Дайте настояться 10 часов при комнатной температуре.

После этого салат можно подавать — он отлично хранится в холодильнике и с каждым часом становится вкуснее.

Уточнения

Морковь по-корейски (также морковча, корё мар 마르코프차) — салат из нарезанной моркови (в виде тонкой и длинной соломки), чеснока, растительного масла и приправ (например кинзы).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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