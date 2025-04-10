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Забудьте про мясо по-французски — эти котлеты вкуснее

1:51
Еда

Если "мясо по-французски" вам уже приелось, попробуйте его не менее аппетитного "родственника" — котлеты по-французски. Это блюдо впечатляет не только сочностью, но и ярким вкусом, а главное — готовится из простых продуктов.

Мясо по-французски
Фото: commons.wikimedia.org by AnimeEnjoer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мясо по-французски

Что нужно:

  • Куриное филе — 700 г

  • Батон — 3 ломтика

  • Кефир — 100 мл

  • Лук — 2 шт.

  • Чеснок — 1 зубчик

  • Яйцо — 1 шт.

  • Соль, перец — по вкусу

  • Томаты — 2 шт.

  • Маринованные огурцы — 3 шт.

  • Твёрдый сыр — 100 г

  • Растительное масло — немного для жарки

Как готовить:

1. Замочите хлеб. Нарежьте батон кубиками, залейте кефиром и оставьте размокать.

2. Поджарьте лук. Одну луковицу крупно порежьте и обжарьте до золотистого цвета.

3. Сделайте фарш. Пропустите через мясорубку куриное филе, размоченный батон, обжаренный лук и чеснок. Добавьте яйцо, посолите, поперчите, тщательно вымешайте и отбейте фарш.

4. Подготовьте начинку. Вторую луковицу нарежьте кольцами и, если хотите убрать горечь, залейте кипятком на пару минут. Помидоры и огурцы нарежьте тонкими кружочками, сыр натрите.

5. Формируйте котлеты. Выложите фарш в кулинарное кольцо прямо на противень, формируя круглые котлетки толщиной 1 см.

6. Украсьте. На каждую котлету выложите лук, 2-3 кружочка огурца и помидора. Сверху щедро посыпьте сыром.

7. Выпекайте. Готовьте в духовке при 180 °C около 20-25 минут.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. В современном русском языке и русской кухне: изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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