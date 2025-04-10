Забудьте про мясо по-французски — эти котлеты вкуснее

Если "мясо по-французски" вам уже приелось, попробуйте его не менее аппетитного "родственника" — котлеты по-французски. Это блюдо впечатляет не только сочностью, но и ярким вкусом, а главное — готовится из простых продуктов.
Куриное филе — 700 г
Батон — 3 ломтика
Кефир — 100 мл
Лук — 2 шт.
Чеснок — 1 зубчик
Яйцо — 1 шт.
Соль, перец — по вкусу
Томаты — 2 шт.
Маринованные огурцы — 3 шт.
Твёрдый сыр — 100 г
Растительное масло — немного для жарки
1. Замочите хлеб. Нарежьте батон кубиками, залейте кефиром и оставьте размокать.
2. Поджарьте лук. Одну луковицу крупно порежьте и обжарьте до золотистого цвета.
3. Сделайте фарш. Пропустите через мясорубку куриное филе, размоченный батон, обжаренный лук и чеснок. Добавьте яйцо, посолите, поперчите, тщательно вымешайте и отбейте фарш.
4. Подготовьте начинку. Вторую луковицу нарежьте кольцами и, если хотите убрать горечь, залейте кипятком на пару минут. Помидоры и огурцы нарежьте тонкими кружочками, сыр натрите.
5. Формируйте котлеты. Выложите фарш в кулинарное кольцо прямо на противень, формируя круглые котлетки толщиной 1 см.
6. Украсьте. На каждую котлету выложите лук, 2-3 кружочка огурца и помидора. Сверху щедро посыпьте сыром.
7. Выпекайте. Готовьте в духовке при 180 °C около 20-25 минут.
Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. В современном русском языке и русской кухне: изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В шахтах Южной Африки нашли идеально круглые металлические сферы с насечками. Их возраст — миллиарды лет, а происхождение остаётся неизвестным.