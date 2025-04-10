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Тесто прилипает к рукам? Эти три трюка спасут любую выпечку

1:42
Еда

Выпечка — дело радостное. Но стоит начать лепить пирожки или раскатывать тесто для пирога, как радость превращается в битву: всё липнет к рукам, к столу, к скалке. Знакомо?

Тесто
Фото: commons.wikimedia.org by ElinorD, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Тесто

Есть три простых трюка, которые давно используют опытные кулинары. И вы тоже можете готовить, не тратя нервы на липкое тесто.

Способ 1: мука в помощь

Если вы работаете с дрожжевым, сдобным или слоёным тестом, — просто припылите руки, скалку и рабочую поверхность мукой. Это создаёт сухой защитный слой, который не даёт тесту прилипнуть.

Важно: не переборщите с мукой — иначе тесто станет жёстким.

Способ 2: растительное масло

Добавьте немного масла прямо в тесто, а потом смажьте им руки. Это особенно удобно при замешивании или разделке теста. Масло не даёт тесту прилипать и делает его более эластичным.

Подходит для вареников, пельменей, лепки пирожков и даже булочек.

Способ 3: влажные руки

При работе с мягким тестом (например, на сырники, зразы или печенье) — просто смочите руки водой. Влажные ладони не дадут массе прилипнуть и позволят аккуратно сформировать изделия.

Если хочется ещё большего комфорта — используйте кулинарный спрей. Он создаёт плёнку, препятствующую прилипаниям. Но помните: ароматные масла могут повлиять на вкус выпечки, так что с ними осторожнее.

Теперь лепить и раскатывать — одно удовольствие. Главное, не забывайте: даже маленькая хитрость может спасти большой пирог.

Уточнения

Те́сто — полуфабрикат в хлебопекарном, кондитерском и макаронном производствах, получаемый замесом муки с различными продуктами (в зависимости от вида теста), основными из которых являются: вода, жиры, яйца, сахар, соль, разрыхлители (дрожжи, сода).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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