Кипяток вместо масла: как приготовить пюре, которое тает во рту

Казалось бы, картофельное пюре — самый простой гарнир на свете. Но почему у одних оно получается воздушным, а у других — липким, как клейстер? Секрет не в масле и не в молоке. Всё дело в кипятке.
Да-да, обычная горячая вода может превратить ваше пюре в шелковистое облако. Главное — знать, когда и как её использовать.
Начните с правильного сорта. Ищите картофель с высоким содержанием крахмала: "Ред Скарлет", "Адретта" и им подобные. Они лучше развариваются и дают нужную текстуру.
Варить — только в мундире. Кожура удерживает крахмал внутри клубня, а не в воде.
Когда картофель сварился, сразу слейте воду, но оставьте около стакана. Эта вода ещё пригодится!
Очистите горячий картофель, пока он не остыл.
Пропустите через пресс или сито. Ни в коем случае не берите блендер — получите клей, а не пюре.
Влейте оставшийся кипяток. Это активирует крахмал и придаст массе гладкость.
Затем добавьте тёплое молоко и сливочное масло, взбивая венчиком.
Если пюре кажется сухим — долейте немного молока, обязательно подогретого.
Соль — в конце! Так вы избежите лишней жидкости и добьётесь правильной консистенции.
Накройте крышкой, дайте постоять пару минут, и подавайте.
Этот способ превращает классический гарнир в настоящую кулинарную нежность — пюре, которое не стыдно подать даже самым привередливым.
Карто́фельное пюре́ (от фр. Purée, рег. толчёнка, толчо́нка) — пюре из картофеля.
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