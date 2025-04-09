Кипяток вместо масла: как приготовить пюре, которое тает во рту

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Казалось бы, картофельное пюре — самый простой гарнир на свете. Но почему у одних оно получается воздушным, а у других — липким, как клейстер? Секрет не в масле и не в молоке. Всё дело в кипятке.

Фото: commons.wikimedia.org by Daderot, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Печень с беконом, луком и картофельным пюре

Да-да, обычная горячая вода может превратить ваше пюре в шелковистое облако. Главное — знать, когда и как её использовать.

Картофель — основа основ

Начните с правильного сорта. Ищите картофель с высоким содержанием крахмала: "Ред Скарлет", "Адретта" и им подобные. Они лучше развариваются и дают нужную текстуру.

Варить — только в мундире. Кожура удерживает крахмал внутри клубня, а не в воде.

Когда картофель сварился, сразу слейте воду, но оставьте около стакана. Эта вода ещё пригодится!

Как собрать пюре по шагам:

Очистите горячий картофель, пока он не остыл. Пропустите через пресс или сито. Ни в коем случае не берите блендер — получите клей, а не пюре. Влейте оставшийся кипяток. Это активирует крахмал и придаст массе гладкость. Затем добавьте тёплое молоко и сливочное масло, взбивая венчиком. Если пюре кажется сухим — долейте немного молока, обязательно подогретого. Соль — в конце! Так вы избежите лишней жидкости и добьётесь правильной консистенции. Накройте крышкой, дайте постоять пару минут, и подавайте.

Этот способ превращает классический гарнир в настоящую кулинарную нежность — пюре, которое не стыдно подать даже самым привередливым.

Уточнения

Карто́фельное пюре́ (от фр. Purée, рег. толчёнка, толчо́нка) — пюре из картофеля.

