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Кипяток вместо масла: как приготовить пюре, которое тает во рту

1:42
Еда

Казалось бы, картофельное пюре — самый простой гарнир на свете. Но почему у одних оно получается воздушным, а у других — липким, как клейстер? Секрет не в масле и не в молоке. Всё дело в кипятке.

Печень с беконом, луком и картофельным пюре
Фото: commons.wikimedia.org by Daderot, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Печень с беконом, луком и картофельным пюре

Да-да, обычная горячая вода может превратить ваше пюре в шелковистое облако. Главное — знать, когда и как её использовать.

Картофель — основа основ

Начните с правильного сорта. Ищите картофель с высоким содержанием крахмала: "Ред Скарлет", "Адретта" и им подобные. Они лучше развариваются и дают нужную текстуру.

Варить — только в мундире. Кожура удерживает крахмал внутри клубня, а не в воде.

Когда картофель сварился, сразу слейте воду, но оставьте около стакана. Эта вода ещё пригодится!

Как собрать пюре по шагам:

  1. Очистите горячий картофель, пока он не остыл.

  2. Пропустите через пресс или сито. Ни в коем случае не берите блендер — получите клей, а не пюре.

  3. Влейте оставшийся кипяток. Это активирует крахмал и придаст массе гладкость.

  4. Затем добавьте тёплое молоко и сливочное масло, взбивая венчиком.

  5. Если пюре кажется сухим — долейте немного молока, обязательно подогретого.

  6. Соль — в конце! Так вы избежите лишней жидкости и добьётесь правильной консистенции.

  7. Накройте крышкой, дайте постоять пару минут, и подавайте.

Этот способ превращает классический гарнир в настоящую кулинарную нежность — пюре, которое не стыдно подать даже самым привередливым.

Уточнения

Карто́фельное пюре́ (от фр. Purée, рег. толчёнка, толчо́нка) — пюре из картофеля.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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