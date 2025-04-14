То, что вырывали с корнем, теперь пьют вместо кофе — и экономят тысячи

Пока весь мир запасается зерном, в Венгрии пьют бодрящий напиток из… сорняков. И он работает.
С каждым годом климат меняется — и кофейные плантации страдают. Повышение температуры, засухи и непредсказуемые дожди мешают выращиванию кофейного дерева, особенно в экваториальных зонах. Кофе становится роскошью, а его производство — всё менее экологичным. Но выход есть — и он может расти прямо у вас на даче.
Оказывается, альтернативы кофе известны человечеству уже тысячи лет. И речь не о редких экзотических зернах, а о растениях, которые легко найти даже в средней полосе России. Они бодрят, улучшают пищеварение и при этом не бьют по кошельку. А главное — их можно вырастить самому.
Цикорий, или Cichorium intybus, — многолетнее травянистое растение, популярное в народной медицине. В России его часто называют просто "кофейный корень". Из обжаренных и измельчённых корней готовят напиток с лёгкой горчинкой, напоминающий кофе. Он не только бодрит, но и помогает печени, улучшает пищеварение и обладает мягким мочегонным эффектом.
Важно: чрезмерное употребление — особенно в мае — может повлиять на сетчатку глаза, поэтому стоит соблюдать умеренность.
Да-да, тот самый "сорняк" с жёлтыми головками. Его корень — настоящий кладезь полезных веществ. Он очищает кровь, улучшает работу желудка и помогает при отёках. А из высушенных и обжаренных корней получается насыщенный напиток с лёгкой сладостью и ореховым послевкусием.
Посадить одуванчик можно уже в апреле: семена — через каждые 15-20 см. Осенью или ранней весной корни выкапывают, очищают, нарезают и подсушивают. После этого их обжаривают при 180°C около 15 минут и перемалывают — как обычные кофейные зёрна.
Ко́фе (от араб. قهوة [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
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