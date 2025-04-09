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Этот трюк с водой делает попкорн как в кино — и почти без отходов

1:49
Еда

Если у вас часто остаются нераскрывшиеся зерна на дне кастрюли или попкорн выходит жестким и мелким, скорее всего, вы просто не знали одного простого секрета.

Кинохлопушка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кинохлопушка

Чтобы кукуруза "взорвалась" как надо, внутри каждого зерна должно быть достаточно влаги. Иначе пара не будет — а без неё попкорн не образуется. Внутреннее давление просто не достигнет нужного уровня, и зерно останется целым.

Что делать

Всё просто: замочите кукурузу перед жаркой. Увлажнение позволяет добиться идеального результата, и вот как это работает:

  • зерно впитывает немного воды,

  • при нагревании пар внутри расширяется,

  • оболочка разрывается — и получается пышный, воздушный попкорн.

Такой трюк увеличивает раскрытие зерна до 99%, делает попкорн более хрустящим, объёмным и нежным.

Как правильно увлажнить кукурузу:

  1. Насыпьте нужное количество зерна в миску.

  2. Залейте водой так, чтобы покрыть всё.

  3. Оставьте на 15 минут.

  4. Слейте воду и промокните зерно салфеткой, чтобы не осталось лишней влаги.

После этого готовьте как обычно — в кастрюле или попкорнице. Главное — не забудьте слегка приоткрыть крышку, чтобы выходил лишний пар. А ещё лучше — время от времени встряхивать посуду, чтобы кукуруза нагревалась равномерно.

Что вы получите:

  • Меньше "глухих" зерен.

  • Больше объёма в готовом попкорне.

  • Меньше твёрдых оболочек и мусора.

  • Идеальную хрустящую текстуру — как в кинотеатре.

Теперь вы знаете, как поднять попкорн на новый уровень — без добавок, хитростей и лишних трат. Просто немного воды — и вкусное кино можно устраивать хоть каждый вечер!

Уточнения

Попкорн (англ. popcorn, от popped corn, досл.: «выстрелившая (хлопнувшая) кукуруза (зерно)») или воздушная кукуруза — закуска, представляющая собой зёрна кукурузы, раздувшиеся изнутри при нагревании.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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