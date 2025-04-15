Кулич без сахара: как сделать пасхальную выпечку полезной

1:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Пасхальный кулич — символ праздника, но после Великого поста жирная сдоба с маслом, сливками и сахаром может стать настоящим испытанием для желудка. Нутрициолог Жанна Тиханычева предложила простой способ — сделать кулич полезнее, не жертвуя вкусом.

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Сладость — не только в сахаре

Первый шаг — отказаться от рафинированного сахара. Вместо него можно использовать кокосовый или просто положиться на сладость сухофруктов. Курага, изюм, финики и инжир добавят нужную нотку без лишней нагрузки. А вот цукаты, особенно магазинные, лучше обойти стороной — в них слишком много сиропа и "пустых" калорий.

Вкус — за счёт специй

Сладость легко компенсируется ароматом. Добавьте в тесто кардамон, ваниль, корицу, цедру лимона, куркуму или щепотку мускатного ореха. Такие специи придадут глубину вкуса и сделают выпечку праздничной даже без сахара.

Мука — не только пшеничная

Для теста отлично подойдёт смесь обычной муки с цельнозерновой — из миндаля, кокоса или гречки. Она делает выпечку более насыщенной по текстуре и лучше усваивается. Вариант для тех, кто следит за фигурой и уровнем сахара в крови.

Дрожжи — не единственный путь

Хотите сделать кулич ещё легче? Попробуйте заменить дрожжи на закваску или смесь разрыхлителя и взбитых яиц. Такой способ делает тесто воздушным, но более щадящим для пищеварения.

Сколько можно съесть

Эксперты советуют не переедать: один кусочек кулича и около 150 г творожной пасхи в день — безопасная порция. Но если вы готовите по "облегчённому" рецепту, можно позволить себе и второй ломтик — без чувства вины.

Уточнения

Кули́ч — русское название пасхального хлеба. У восточных славян праздничный хлеб был круглым и высоким, сверху на нём делались украшения из теста. Цилиндрическая форма кулича связана с церковной практикой выпекать артос.

