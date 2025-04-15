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Нарезал не так — не жди вкуса: главная ошибка при приготовлении шашлыка

1:40
Еда

Идеальный шашлык начинается не с мангала и даже не с маринада — всё решается ножом и доской. Правильная разделка мяса — это половина вкуса и сочности. Ошибся на этом этапе — и вместо румяных ароматных кусочков получишь сухую жёсткую похлёбку на углях.

шашлык
Фото: Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain
шашлык

Сначала — правильный выбор мяса

Для шашлыка подойдёт не любое мясо.

Лучше всего брать:

  • свиную шею или корейку,

  • заднюю часть или корейку баранины,

  • говяжью вырезку или толстый край.

Важно, чтобы мясо имело небольшие прослойки жира — они не только добавят вкуса, но и защитят от пересушивания.

Как резать — так и есть

Главный секрет — резать поперёк волокон. Именно так мясо получится мягким даже без долгого маринования.

Размер тоже играет роль:

  • маленькие кусочки быстро сгорят и высохнут

  • слишком большие — останутся сырыми внутри

Оптимальный размер — 3-5 см. Крупнее — только для профессионального гриля, мельче — точно не стоит.

Подготовка — не только ножом

Перед тем как отправить мясо в маринад, уберите всё лишнее:

  • плотные жилы,

  • плёнки,

  • куски грубого жира.

Это не только сделает текстуру блюда нежнее, но и позволит маринаду впитаться равномерно.

И ещё одно: покупайте с умом

Свежее мясо должно быть упругим, с приятным запахом и естественным цветом. Избегайте липких, склизких или тусклых кусков — такой продукт не спасёт даже идеальный маринад. Лучше всего — брать у проверенного мясника или на рынке, где вы видите товар вживую.

Уточнения

Шашлы́к — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада, от простейших специй (соль, чёрный перец, уксус) до сложных многокомпонентных составов, требующих особого приготовления. 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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