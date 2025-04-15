Блины, но не как у бабушки: рецепт с мексиканским акцентом

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы ищете способ разнообразить своё питание, не жертвуя пользой и вкусом — эти мексиканские блинчики именно то, что нужно. Яркие, ароматные, с сочной начинкой и пикантными специями — они подойдут и для сытного завтрака, и для лёгкого обеда, и даже для ужина с настроением.

Фото: commons.wikimedia.org by David (Kcdtsg at en.wikipedia.), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Омлет с помидорами

Почему стоит попробовать:

Во-первых, это отличный способ включить в рацион больше овощей и клетчатки.

Во-вторых, основа из рисовой муки и кокосового молока делает блюдо лёгким, но питательным.

А в-третьих — они просто нереально вкусные.

Что понадобится для теста:

яйцо — 1 шт

кокосовое молоко — 130 мл

рисовая мука — 4 ст. л.

карри — 1/2 ч. л.

соль — щепотка

зелень, болгарский перец, консервированная кукуруза — по вкусу

Взбейте яйцо, добавьте молоко, специи и муку. Перемешайте, чтобы не было комков. В конце — нарезанный перец, кукуруза и зелень. Обжарьте блинчики с двух сторон до золотистой корочки. Хотите добавить аутентичности? Смешайте немного кукурузной муки с рисовой.

Начинка — вариативна и вкусна:

болгарский перец

лук

фасоль

помидоры

перец чили

специи: кумин, кориандр, паприка

Все ингредиенты нарежьте, обжарьте до мягкости на сковороде с пряностями. Начинку выложите в блинчики и сверните — можно рулетом, можно треугольником.

С чем подать:

Подавайте горячими — с ложкой сметаны, соусом сальса или гуакамоле. Бонус: такой ужин точно запомнится всем.