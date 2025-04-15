Блины, но не как у бабушки: рецепт с мексиканским акцентом

Если вы ищете способ разнообразить своё питание, не жертвуя пользой и вкусом — эти мексиканские блинчики именно то, что нужно. Яркие, ароматные, с сочной начинкой и пикантными специями — они подойдут и для сытного завтрака, и для лёгкого обеда, и даже для ужина с настроением.
яйцо — 1 шт
кокосовое молоко — 130 мл
рисовая мука — 4 ст. л.
карри — 1/2 ч. л.
соль — щепотка
зелень, болгарский перец, консервированная кукуруза — по вкусу
Взбейте яйцо, добавьте молоко, специи и муку. Перемешайте, чтобы не было комков. В конце — нарезанный перец, кукуруза и зелень. Обжарьте блинчики с двух сторон до золотистой корочки. Хотите добавить аутентичности? Смешайте немного кукурузной муки с рисовой.
болгарский перец
лук
фасоль
помидоры
перец чили
специи: кумин, кориандр, паприка
Все ингредиенты нарежьте, обжарьте до мягкости на сковороде с пряностями. Начинку выложите в блинчики и сверните — можно рулетом, можно треугольником.
Подавайте горячими — с ложкой сметаны, соусом сальса или гуакамоле. Бонус: такой ужин точно запомнится всем.
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