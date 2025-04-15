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Блины, но не как у бабушки: рецепт с мексиканским акцентом

1:44
Еда

Если вы ищете способ разнообразить своё питание, не жертвуя пользой и вкусом — эти мексиканские блинчики именно то, что нужно. Яркие, ароматные, с сочной начинкой и пикантными специями — они подойдут и для сытного завтрака, и для лёгкого обеда, и даже для ужина с настроением.

Омлет с помидорами
Фото: commons.wikimedia.org by David (Kcdtsg at en.wikipedia.), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Омлет с помидорами

Почему стоит попробовать:

  • Во-первых, это отличный способ включить в рацион больше овощей и клетчатки.
  • Во-вторых, основа из рисовой муки и кокосового молока делает блюдо лёгким, но питательным.
  • А в-третьих — они просто нереально вкусные.

Что понадобится для теста:

  • яйцо — 1 шт

  • кокосовое молоко — 130 мл

  • рисовая мука — 4 ст. л.

  • карри — 1/2 ч. л.

  • соль — щепотка

  • зелень, болгарский перец, консервированная кукуруза — по вкусу

Взбейте яйцо, добавьте молоко, специи и муку. Перемешайте, чтобы не было комков. В конце — нарезанный перец, кукуруза и зелень. Обжарьте блинчики с двух сторон до золотистой корочки. Хотите добавить аутентичности? Смешайте немного кукурузной муки с рисовой.

Начинка — вариативна и вкусна:

  • болгарский перец

  • лук

  • фасоль

  • помидоры

  • перец чили

  • специи: кумин, кориандр, паприка

Все ингредиенты нарежьте, обжарьте до мягкости на сковороде с пряностями. Начинку выложите в блинчики и сверните — можно рулетом, можно треугольником.

С чем подать:

Подавайте горячими — с ложкой сметаны, соусом сальса или гуакамоле. Бонус: такой ужин точно запомнится всем.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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