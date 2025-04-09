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ТОП-5 завтраков от дедушек СССР  

1:50
Еда

Утро в СССР начиналось не с капучино и круассана. Оно начиналось с запаха жареного хлеба, с гудения чайника и с заботливого голоса дедушки: "Вставай, завтрак готов!".

Манная каша
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Манная каша

Эти простые блюда не искрились изысками, как у бабушки, но в них было всё: тепло, забота и сытная энергия на весь день.

1. Жареный хлеб с яйцом (гренки по-дедовски)

Хлеб макается в яйцо с солью, обжаривается на сковородке — и готово. Иногда сладкие, иногда солёные. Главное — с корочкой.

2. Каша "на глаз" — манка, геркулес или пшёнка

Комочки — не ошибка, а фишка. Манка со сливочным маслом, овсянка с вареньем, пшёнка с молоком. Всё без весов — по ощущениям.

3. Варёные яйца и бутерброд с колбасой

Минимум усилий — максимум пользы. Яйца вкрутую, хлеб с маслом и "докторская". Иногда — кусочек огурца. Всё гениальное — просто.

4. Вчерашняя картошка с яичницей

Жареная картошечка со вчерашнего ужина + пару яиц сверху — классика. Лук, сало, чеснок — опционально, но по любви.

5. Творог со сметаной и сахаром

Творог — еда силы. Немного сахара, ложка сметаны и, если повезло, ложка варенья. Иногда — прямо с банки.

Это не про еду, а про заботу. Эти завтраки были не просто приёмом пищи. Это было утро, когда взрослые не спешили, когда пахло чаем и когда жизнь казалась простой.

Может, пора снова приготовить жареный хлеб, налить чай в гранёный стакан и вспомнить, как это — завтракать по-дедовски?

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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