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Кулич или пасха: в чём разница и что должно быть на столе

2:08
Еда

На Пасху на столе обязательно появляются два традиционных угощения — кулич и пасха. Несмотря на то что их часто подают вместе, это совершенно разные блюда: по составу, вкусу, способу приготовления и символике.

пасха
Фото: commons.wikimedia.org by Svetlana Humphreys, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
пасха

Кулич — сдобный дрожжевой хлеб, символ праздника

Кулич — это ароматная сладкая выпечка. Его готовят из дрожжевого теста с мукой, яйцами, сливочным маслом (или маргарином), сахаром, изюмом, цукатами и ванилью. Тесто долго вымешивается и выдерживается, а затем выпекается в высокой цилиндрической форме. Готовый кулич традиционно украшают белоснежной глазурью, посыпкой, орехами, сухофруктами и нередко ставят сверху буквы "ХВ" — "Христос Воскресе".

Символически кулич олицетворяет Тело Христово, хлеб жизни, а его вытянутая форма может напоминать восхождение на Голгофу — место распятия Спасителя. Интересный факт: в старину куличи пекли не только на Пасху, но и по особым случаям в течение года.

Пасха — нежное творожное блюдо без выпечки

В отличие от кулича, пасха — это холодный десерт, приготовленный на основе творога. В состав также входят сметана, сливочное масло, сахар или мёд, иногда яйца, изюм, цукаты и ароматизаторы вроде ванили. Творог предварительно отжимают, чтобы он стал плотным, а затем укладывают в специальную деревянную или пластиковую форму — пасочницу. Её традиционная форма — усечённая пирамида. На поверхности часто выдавлены религиозные символы: кресты, копья, ростки, а также буквы "ХВ".

Смысл пасхи — в напоминании о Гробе Господнем и Свете Воскресения. Белоснежный творог символизирует чистоту и радость, а форма напоминает гору Голгофу.

Кулич — это выпечка. Пасха — творожный десерт. Оба блюда дополняют друг друга и создают атмосферу настоящего светлого праздника.

Уточнения

Кули́ч — русское название пасхального хлеба. У восточных славян праздничный хлеб был круглым и высоким, сверху на нём делались украшения из теста. Цилиндрическая форма кулича связана с церковной практикой выпекать артос.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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