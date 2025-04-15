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Шоколадный чай — альтернатива какао для гурманов

1:37
Еда

Хотите согреться и попробовать что-то необычное? Шоколадный чай — это тот самый вкусный компромисс между уютом какао и бодрящим эффектом чая. Напиток с легкой сладостью, ароматной корицей и сливочным послевкусием — настоящее открытие для тех, кто устал от стандартных рецептов.

чай и кофе
Фото: Wikimedia Commons by Midori is licensed under GNU Free Documentation License
чай и кофе

Что нужно:

  • молоко — 250 мл

  • белый шоколад — 60 г

  • черный чай — 1 пакетик

  • молотая корица — щепотка (по вкусу)

Как готовить:

  1. Налейте молоко в чашку и разогрейте до кипения (удобно — в микроволновке).

  2. Добавьте в горячее молоко пакетик чая.

  3. Белый шоколад поломайте и отправьте туда же.

  4. Помешивайте, пока шоколад полностью не растает.

  5. Достаньте чайный пакетик.

  6. Посыпьте готовый напиток корицей.

Почему это вкусно и полезно

Черный чай бодрит, а белый шоколад — это мягкий антидепрессант в кружке. Корица добавляет немного пряной нотки, а молоко делает напиток особенно нежным. Вдобавок — мощная доза антиоксидантов и кальция в одной чашке.

Есть и диетическая версия

Замените цельное молоко на обезжиренное, выберите шоколад с пониженным содержанием сахара или вовсе замените его на аналог с подсластителем. Вкус останется — лишние калории уйдут.

С чем пить

Идеально сочетается с фруктами, печеньем, сырниками или блинчиками. Особенно в дождливое утро или вечер пятницы, когда хочется завернуться в плед и никуда не спешить.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Шоколадный чай — альтернатива какао для гурманов
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