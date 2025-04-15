Шоколадный чай — альтернатива какао для гурманов

Хотите согреться и попробовать что-то необычное? Шоколадный чай — это тот самый вкусный компромисс между уютом какао и бодрящим эффектом чая. Напиток с легкой сладостью, ароматной корицей и сливочным послевкусием — настоящее открытие для тех, кто устал от стандартных рецептов.
молоко — 250 мл
белый шоколад — 60 г
черный чай — 1 пакетик
молотая корица — щепотка (по вкусу)
Налейте молоко в чашку и разогрейте до кипения (удобно — в микроволновке).
Добавьте в горячее молоко пакетик чая.
Белый шоколад поломайте и отправьте туда же.
Помешивайте, пока шоколад полностью не растает.
Достаньте чайный пакетик.
Посыпьте готовый напиток корицей.
Черный чай бодрит, а белый шоколад — это мягкий антидепрессант в кружке. Корица добавляет немного пряной нотки, а молоко делает напиток особенно нежным. Вдобавок — мощная доза антиоксидантов и кальция в одной чашке.
Замените цельное молоко на обезжиренное, выберите шоколад с пониженным содержанием сахара или вовсе замените его на аналог с подсластителем. Вкус останется — лишние калории уйдут.
Идеально сочетается с фруктами, печеньем, сырниками или блинчиками. Особенно в дождливое утро или вечер пятницы, когда хочется завернуться в плед и никуда не спешить.
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Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.