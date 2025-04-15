Шоколадный чай — альтернатива какао для гурманов

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите согреться и попробовать что-то необычное? Шоколадный чай — это тот самый вкусный компромисс между уютом какао и бодрящим эффектом чая. Напиток с легкой сладостью, ароматной корицей и сливочным послевкусием — настоящее открытие для тех, кто устал от стандартных рецептов.

Фото: Wikimedia Commons by Midori is licensed under GNU Free Documentation License чай и кофе

Что нужно:

молоко — 250 мл

белый шоколад — 60 г

черный чай — 1 пакетик

молотая корица — щепотка (по вкусу)

Как готовить:

Налейте молоко в чашку и разогрейте до кипения (удобно — в микроволновке). Добавьте в горячее молоко пакетик чая. Белый шоколад поломайте и отправьте туда же. Помешивайте, пока шоколад полностью не растает. Достаньте чайный пакетик. Посыпьте готовый напиток корицей.

Почему это вкусно и полезно

Черный чай бодрит, а белый шоколад — это мягкий антидепрессант в кружке. Корица добавляет немного пряной нотки, а молоко делает напиток особенно нежным. Вдобавок — мощная доза антиоксидантов и кальция в одной чашке.

Есть и диетическая версия

Замените цельное молоко на обезжиренное, выберите шоколад с пониженным содержанием сахара или вовсе замените его на аналог с подсластителем. Вкус останется — лишние калории уйдут.

С чем пить

Идеально сочетается с фруктами, печеньем, сырниками или блинчиками. Особенно в дождливое утро или вечер пятницы, когда хочется завернуться в плед и никуда не спешить.